El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un contenedor repleto de cartones. M. P.

Una nueva empresa prestará el polémico servicio de recogida de cartón en la zona rural de Álava

La Diputación elige a Garbialdi. La anterior adjudicataria, Daorje, acumulaba quejas desde hace más de un año

Ander Carazo

Ander Carazo

Martes, 19 de agosto 2025, 11:16

La Diputación ha cambiado la empresa que se encarga de la recogida de papel y cartón en la zona rural de Álava después de meses ... de conflicto con la anterior adjudicataria (Daorje). Y es que se estaba desarrollando un deficiente servicio que dejaba los contenedores azules desbordados ante la falta de camiones que los vaciasen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los autobuses de Altube no prestarán este curso el servicio universitario a Bilbao
  2. 2

    Los autobuses de Altube no prestarán este curso el servicio universitario a Bilbao
  3. 3

    El hombre arrollado por un tren en Agurain era el superior de los claretianos de la localidad
  4. 4

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  5. 5

    Dos familias vascas en Castilla y León: «Estamos rodeados de humo, pero si nos marchamos el pueblo se quema»
  6. 6

    El hombre arrollado por un tren en Agurain era el superior de los claretianos de la localidad
  7. 7

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  8. 8

    Un extrabajador de un restaurante del centro de Vitoria roba mil euros de la caja fuerte
  9. 9 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  10. 10

    Dos familias vascas en Castilla y León: «Estamos rodeados de humo, pero si nos marchamos el pueblo se quema»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una nueva empresa prestará el polémico servicio de recogida de cartón en la zona rural de Álava

Una nueva empresa prestará el polémico servicio de recogida de cartón en la zona rural de Álava