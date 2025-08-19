Una nueva empresa prestará el polémico servicio de recogida de cartón en la zona rural de Álava

La Diputación ha cambiado la empresa que se encarga de la recogida de papel y cartón en la zona rural de Álava después de meses ... de conflicto con la anterior adjudicataria (Daorje). Y es que se estaba desarrollando un deficiente servicio que dejaba los contenedores azules desbordados ante la falta de camiones que los vaciasen.

La compañía que a partir de ahora se encargará de esta labor será Garbialdi, según ha podido saber EL CORREO. Esto llega después de que el Gobierno foral aprobase hace unas semanas la autorización de la cesión de contrato del servicio.

Las quejas de los ayuntamientos y las cuadrillas alavesas se amontonaban desde febrero de 2024 e incluso generaba situaciones de peligro cuando el cartón que se acumulaba en las islas de contenedores salía volando hacia las carreteras.

La Diputación Foral de Álava convocó en 2023 un concurso «ambicioso» con el que confiaba en «mejorar sustancialmente el servicio dotándolo de unas infraestructuras nuevas y procurando su optimización» para ser más eficiente. Hace dos años se adjudicó a Daorje (que se extendía hasta 2033) y apenas seis meses después empezaron a detectarse deficiencias en el servicio (rutas sin recoger, descenso de frecuencias...) que derivaron en expedientes sancionadores, facturas por trabajos no ejecutados...

Y aún no han llegado los camiones que la empresa se había comprometido a poner en la calle para garantizar el reciclaje en la zona rural. Los responsables de la firma esgrimieron un conflicto laboral y la crisis de suministro para justificar estos retrasos, pero la paciencia de la institución se desbordó.