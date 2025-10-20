Una nueva discoteca se suma al tardeo en Vitoria Kubik ofrecerá desde este sábado sesiones vespertinas de música y ambiente festivo. Esta sala se suma a la reapertura The End este mes con programación de ocio de tarde

N. Salazar Lunes, 20 de octubre 2025, 12:03

La sala Kubik inaugura este otoño un nuevo formato de conciertos y sesiones vespertinas bajo el nombre Kubik Tardeo Live, una propuesta pensada para disfrutar de la música en directo y el ambiente festivo desde primera hora de la tarde. La programación combinará bandas locales y DJ sets. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

El primer Kubik Tardeo Live se celebrará el sábado 25 de octubre a partir de las 18:00, con la actuación en directo de Como Tú Quieras, grupo tributo a las grandes bandas de los 80 y 90. A continuación, llegará el turno del DJ set de Roberto Rejado, que prolongará la fiesta con una selección de los mejores hits de esas décadas. Esta primera jornada se completará con catering, regalos y más sorpresas.

El objetivo de esta nueva cita es ofrecer una alternativa diurna para un público diferente al habitual de la sala Kubik que busca disfrutar de la música y el ocio sin trasnochar. Con una ambientación cuidada y espíritu de celebración, Kubik Tardeo Live convertirá las tardes de sábado en una experiencia diferente, abierta y gratuita.

«Queremos recuperar el espíritu de los tardeos: la música en directo, el buen ambiente y la posibilidad de compartir con amigos desde primera hora de la tarde. Es una manera de disfrutar de la sala de otra forma, con el mismo sonido y energía de siempre»

Kubik es la segunda discoteca que se suma al ocio vespertino en Vitoria. Este mismo mes, el pasado sábado día 11, The End reabió sus puertas enfocado al tardeo. Su objetivo es «llenar las tardes de los sábados de la mejor música, ambiente y compañía» pensadas para una clientela de 25 a 50 años que busca revivir la magia con un toque renovado. El resto de la semana, el local sigue bajo la marca de la discoteca Glow.