La nueva cadena de té y cafés que abre tienda en el centro de Vitoria Tea Shop consolida su expansión en el País vasco con la apertura de un establecimiento en la calle Dato

Nuria Nuño Jueves, 16 de octubre 2025, 15:10

Llega al centro de Vitoria una reconocida cadena de tés e infusiones, que cuenta con más de tres décadas de experiencia y tiene presencia en más de 120 puntos de venta en España, Portugal, Italia y Brasil. Hablamos de Tea Shop, que desembarca en la ciudad y consolida su expansión por el País Vasco. Su nueva tienda se situará en el número 7 de la calle Dato, donde abrirá «un espacio pensado para que los amantes del té puedan descubrir y disfrutar de productos de alta calidad cerca de casa».

Su nuevo establecimiento sigue el llamado concepto 'Natural Inspiration', caracterizado por «un ambiente cálido y acogedor» que permite explorar su amplia gama de tés e infusiones «a granel», así como accesorios para disfrutar de la experiencia del té y de los productos de cosmética. «Seguimos creciendo con el objetivo de acercar el mundo del té a nuevas ciudades y consolidar nuestra presencia en el norte de España. Vitoria-Gasteiz es una ubicación clave dentro de esa estrategia», subraya Joaquín María López Rodríguez, director general de Tea Shop.

Fundada en 1990 en Barcelona, Tea Shop se ha consolidado como líder 'retail' en la comercialización de té e infusiones a granel. La firma está comprometida con «inspirar un estilo de vida saludable y promover los beneficios del consumo de té e infusiones a granel», mientras mantiene un firme compromiso con la «responsabilidad ambiental y social».