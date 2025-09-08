La natalidad remonta en Álava con el mejor inicio de año desde 2022

Alba Cárcamo Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:39 Comenta Compartir

El desplome de la natalidad comienza a dar síntomas de ralentización en Álava. El 2025 ha comenzado con más partos que los dos últimos ejercicios, superando las cifras tanto de 2024 como de 2023. En el primer trimestre de este año, según el informe publicado este lunes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, nacieron en el territorio 534 bebés, un 6% más. La subida interanual ha sido superior a la de la media vasca, que se situó en torno a un 2,4%. El número de nacimientos en los tres primeros meses de este ejercicio en Euskadi fue de 3.261, es decir, 77 alumbramientos más. Este incremento se produce después de que el año pasado se cerrara con la peor cifra registrada desde 1975.

A nivel del País Vasco, los datos reflejan que el grupo de madres de 35 a 39 años es casi tan numeroso como el de aquellas que tienen entre 30 y 34, un 33,9% y un 34,1%, respectivamente. Eso sí, destaca en ese sentido un ligero repunte entre las mujeres que dan a luz entre 25 y 29, que suponen un 13,6%, por encima de las mayores de 40 (11,6%). Por último, el 6,7 % de los nacimientos fue de madres de menos de 25 años.

En el análisis del Instituto Vasco de Estadística llama la atención el porcentaje de madres que tenían nacionalidad extranjera. Si bien alcanzaron entre enero y marzo el 26,6%, 0,6 puntos más que un año antes, queda muy lejos de los números del pasado año, cuando casi tres de cada diez (el 29,5%) procedían de otro país. La variación se debe sobre todo al desplome del peso que tienen las madres extranjeras en Álava, donde a finales de año suponían casi cuatro de cada diez y ahora un 32,2%. En Bizkaia, sin embargo, se ha producido un ligero incremento con respecto al periodo octubre-diciembre, del 25,7% al 26,1%. En Gipuzkoa el porcentaje se sitúa en 24,5%.

El balance del Eustat también ofrece algunos apuntes sobre la situación familiar de los bebés. Más de la mitad (1.643 de los 3.261 nacidos en Euskadi) fueron primogénitos. Otro 35,3% (1.151) llegaron a hogares en los que se había producido otro alumbramiento y los terceros o posteriores hijos alcanzaron el 14,3%. El 51,3% nacieron además fuera del matrimonio, casi dos puntos más que un año antes.