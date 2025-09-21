El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José David Fernández coge unas setas en las lindes del Parque Micológico Gorbeialdea.

José David Fernández coge unas setas en las lindes del Parque Micológico Gorbeialdea. Jesús Andrade

Nace en Álava el Parque Micológico más grande de Euskadi

Con una extensión de 56 kilómetros cuadrados dentro del parque natural, ordena la recogida de setas y hongos en un espacio tensionado

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:36

En Gorbeialdea hace ya tiempo que temían aquello de morir de éxito. Sus bosques y praderas, dentro del magnífico parque natural Gorbeia, se han convertido ... en los últimos años en uno de los lugares preferidos de peregrinaje de los 'seteros'. Dicen las leyendas que hasta autobuses enteros se han fletado algunos domingos hacia ese 'Dorado' de la micología vasca. Puede que resulte exagerado pero lo cierto es que tanta actividad recolectora ha acabado por irritar a los vecinos y a los verdaderos amantes de los hongos por su altísimo valor para el mantenimiento de los ecosistemas.

