El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista general del muro instalado en la plaza de la Virgen Blanca, y detalle de las pintadas.

El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA

El consejero Denis Itxaso denuncia la aparición de los mensajes en el mural colocado en una muestra arquitectónica en la Virgen Blanca y califica a sus autores de «fachas autóctonos»

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Sábado, 18 de octubre 2025, 11:14

Comenta

El muro de 3,5 metros de altura instalado hace apenas dos días en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria, en pleno ... centro de la capital alavesa, ha amanecido este sábado con pintadas a favor de ETA. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, Denis Itxaso, ha denunciado la aparición de inscripciones de apoyo a la banda terrorista y otros «mensajes de odio».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El PNV denuncia que un concejal de EH Bildu ha llamado «monaguillo asesino» a uno de sus ediles en Iruña de Oca
  2. 2

    Vitoria sancionará a quienes coloquen pancartas a favor de los presos de ETA
  3. 3 La Bonoloto del viernes entrega parte de su bote en Euskadi: comprobar resultados del 17 de octubre
  4. 4

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  5. 5

    La odisea de aparcar en Txagorritxu se dispara a los 40 minutos en horas punta
  6. 6

    «Busco hacer reflexionar sobre la facilidad para levantar muros de nuestra sociedad»
  7. 7

    Ascienden a 21 las denuncias contra el campamento de Bernedo
  8. 8 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  9. 9

    Una treintena de refugiados malienses vuelve a hacinarse en los soportales de Vitoria
  10. 10 Una sidrería donde comer katxopo, chuleta y pizzas en Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA

El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA