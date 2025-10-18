Muere un motorista tras salirse de la calzada y caer por un barranco en Kuartango El accidente se ha registrado en la carretera A-3314. La víctima se ha precipitado por un pequeño desnivel

Saioa Echeazarra Sábado, 18 de octubre 2025, 13:59 Comenta Compartir

Un motorista ha fallecido en un accidente de tráfico registrado este sábado en la carretera A-3314, a la altura del municipio de Kuartango, en Álava. El incidente se ha producido a las 12.40 horas en el punto kilométrico 32 de esta vía de la red secundaria, en sentido Izarra, cuando por causas que se desconocen el conductor del vehículo ha sufrido una salida de calzada y se ha precipitado por un pequeño barranco, según informa el departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Como consecuencia del fuerte impacto, la víctima ha perecido en el lugar.

Hasta el punto del siniestro se han desplazado dotaciones de la Ertzaintza así como los servicios de emergencias, que tras asistir a la víctima solo han podido certificar su fallecimiento.

Las carreteras alavesas están viviendo un año negro con una sucesión de accidentes mortales inédita desde hace más de diez años. Con este último siniestro en Kuartango, ya son 14 las víctimas fallecidas este año. El último episodio tuvo lugar el pasado septiembre, un mes especialmente duro en la red viaria. Un hombre murió el día 19 en la gasolinera de Lopidana, al pie de la carretera A-1 en sentido Irún, al chocar su vehículo contra un camión que se encontraba estacionado en el área de servicio.

Antes, el día 1, hubo que lamentar otro óbito de un varón de 56 años en un choque frontal entre dos vehículos en la A-132, en el puerto de Azáceta. Apenas 24 horas después, dos jóvenes de 17 y 19 años fallecieron en Okondo al salirse de la calzada y volcar el coche en el que regresaban a casa junto a otras dos acompañantes que sufrieron lesiones de diversa consideración.

La mitad de las víctimas

El último siniestro mortal con un motorista involucrado fue el de un hombre de 57 años que perdió la vida al perder el control de su motocicleta el pasado junio en Vitoria, en el puente azul de Portal de Castilla. La víctima entró a la curva a gran velocidad desde la calle Micaela Portilla para acabar derrapando y chocando contra un árbol y un semáforo.

En 2024, dos motoristas perecieron en un trágico accidente a la subida del puerto de Azáceta. En total, de los 32 fallecidos en accidentes de circulación registrados en las carreteras vascas durante el pasado año, quince circulaban en moto. Tres de las víctimas mortales en siniestros con vehículos de dos ruedas fueron mujeres.

Temas

Ertzaintza

Accidentes

Tráfico

Kuartango

Álava