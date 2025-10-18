El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carretera A-3314, a la altura del municipio de Kuartango.

Muere un motorista tras salirse de la calzada y caer por un barranco en Kuartango

El accidente se ha registrado en la carretera A-3314. La víctima se ha precipitado por un pequeño desnivel

Saioa Echeazarra

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:59

Comenta

Un motorista ha fallecido en un accidente de tráfico registrado este sábado en la carretera A-3314, a la altura del municipio de Kuartango, en Álava. El incidente se ha producido a las 12.40 horas en el punto kilométrico 32 de esta vía de la red secundaria, en sentido Izarra, cuando por causas que se desconocen el conductor del vehículo ha sufrido una salida de calzada y se ha precipitado por un pequeño barranco, según informa el departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Como consecuencia del fuerte impacto, la víctima ha perecido en el lugar.

Hasta el punto del siniestro se han desplazado dotaciones de la Ertzaintza así como los servicios de emergencias, que tras asistir a la víctima solo han podido certificar su fallecimiento.

Las carreteras alavesas están viviendo un año negro con una sucesión de accidentes mortales inédita desde hace más de diez años. Con este último siniestro en Kuartango, ya son 14 las víctimas fallecidas este año. El último episodio tuvo lugar el pasado septiembre, un mes especialmente duro en la red viaria. Un hombre murió el día 19 en la gasolinera de Lopidana, al pie de la carretera A-1 en sentido Irún, al chocar su vehículo contra un camión que se encontraba estacionado en el área de servicio.

Antes, el día 1, hubo que lamentar otro óbito de un varón de 56 años en un choque frontal entre dos vehículos en la A-132, en el puerto de Azáceta. Apenas 24 horas después, dos jóvenes de 17 y 19 años fallecieron en Okondo al salirse de la calzada y volcar el coche en el que regresaban a casa junto a otras dos acompañantes que sufrieron lesiones de diversa consideración.

La mitad de las víctimas

El último siniestro mortal con un motorista involucrado fue el de un hombre de 57 años que perdió la vida al perder el control de su motocicleta el pasado junio en Vitoria, en el puente azul de Portal de Castilla. La víctima entró a la curva a gran velocidad desde la calle Micaela Portilla para acabar derrapando y chocando contra un árbol y un semáforo.

En 2024, dos motoristas perecieron en un trágico accidente a la subida del puerto de Azáceta. En total, de los 32 fallecidos en accidentes de circulación registrados en las carreteras vascas durante el pasado año, quince circulaban en moto. Tres de las víctimas mortales en siniestros con vehículos de dos ruedas fueron mujeres.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Bonoloto del viernes entrega parte de su bote en Euskadi: comprobar resultados del 17 de octubre
  2. 2

    La odisea de aparcar en Txagorritxu se dispara a los 40 minutos en horas punta
  3. 3

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  4. 4

    «Busco hacer reflexionar sobre la facilidad para levantar muros de nuestra sociedad»
  5. 5

    El PNV denuncia que un concejal de EH Bildu ha llamado «monaguillo asesino» a uno de sus ediles en Iruña de Oca
  6. 6

    Vitoria sancionará a quienes coloquen pancartas a favor de los presos de ETA
  7. 7 Una sidrería donde comer katxopo, chuleta y pizzas en Vitoria
  8. 8 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  9. 9 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  10. 10

    El primer cementerio para mascotas de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Muere un motorista tras salirse de la calzada y caer por un barranco en Kuartango

Muere un motorista tras salirse de la calzada y caer por un barranco en Kuartango