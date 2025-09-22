El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista general de la calle Aguirrelanda, en Vitoria.

Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria

El trágico suceso ocurrió en la tarde del sábado en la calle Aguirrelanda. El menor fue trasladado al hospital Txagorritxu, donde solo se pudo certificar su fallecimiento. Todo apunta a que se trata de un accidente

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:01

Tragedia en Vitoria. Un bebé de alrededor de un año perdió la vida este sábado en la capital alavesa tras precipitarse desde un segundo ... piso de una vivienda situada en la calle Aguirrelanda, en el barrio de Lakua-Arriaga, según ha confirmado a EL CORREO el Departamento vasco de Seguridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido y dos heridos en un accidente en Ventas de Armentia
  2. 2 Así son 'LDS', la banda juvenil más peligrosa de Bizkaia
  3. 3 Un fallecido y dos heridos en un accidente en Ventas de Armentia
  4. 4

    Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria
  5. 5

    Nace en Álava el Parque Micológico más grande de Euskadi
  6. 6

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Solokoetxe con una peligrosa banda juvenil
  7. 7 Un vitoriano sufre fractura craneal en las vaquillas de fiestas de Logroño
  8. 8

    Opositores critican una OPE foral que solo han aprobado 11 de 360 aspirantes
  9. 9

    Un cajero automático en la cárcel de Zaballa
  10. 10

    Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria

Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria