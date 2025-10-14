Un «mosaico» del mejor cine africano en Vitoria

Cada vez más, el cine africano se abre paso en los grandes festivales internacionales, con historias que sorprenden tanto por su mirada como por la ... forma de rodarlas. Sin embargo, en Europa sigue siendo un territorio en gran parte desconocido. De ello da cuenta Afrikaldia, el Festival Vasco de Cines Africanos, que se celebrará del 28 de octubre al 4 de noviembre en Vitoria.

Como ejemplo de ese talento sirve la gala inaugural que se celebrará el martes 28 de octubre en el Palacio Europa con un homenaje al maliense Souleymane Cissé, fallecido a los 84 años el pasado febrero. Figura esencial del cine africano, Cissé fue el primer director del continente en ganar un premio de largometraje en Cannes, por 'Yeelen (La luz)', en 1987. «Queremos analizar la huella que ha dejado en el cine africano y mundial», subrayan Itziar Inza y Aurélien Christian Manga, codirectores del certamen. Se prevé que acuda a este homenaje una representación de la Embajada de Malí en Madrid, así como parte de la comunidad maliense que reside en Vitoria.

En el mismo arranque se proyectará 'As Aventuras do Angosat', de Marc Serena y Resem Verkrom. Esta cinta de media hora de duración es una reflexión sobre el compromiso político y el movimiento artístico angoleño contemporáneo, en el que el rap y los sonidos tradicionales tienen un lugar destacado.

Proyecciones Miércoles 29 de octubre. 'L'arbre de l'authenticité', de Sammy Baloji (17.30, Cines Florida); 'Catcher',de Derhwa Kasunzu Muderhwa (19.30, Cines Florida); y 'Nôs Dança', de Rui Lopes da Silva (19.00, Izaskun Arrue Kulturgunea, en euskera).

Jueves 30 de octubre. 'Les Enfants Rouges', de Lotfi Achour y Ali Helali (17.30, Cines Florida) 'Nôs Dança', de Rui Lopes da Silva (19.30, Cines Florida), 'Catcher' (19.00; Izaskun Arrue Kulturgunea, sub. en euskera).

Viernes 31 de octubre. 'Liti Liti', de Mamadou Khouma Gueye (17.30, Cines Florida); 'Mário' de Billy Woodberry (19.30; Cines Florida). 'Didy', de Gaël Kamilindi (19.00, Izaskun Arrue, sub. en euskera).

Sábado 1 de noviembre. 'Didy', de Gaël Kamilindi (17.30, Cines Florida); 'Têtes brûlées', de Maja Ajmia Yde Zellama (19.00, Cines Florida). 'Liti Liti', de Mamadou Khouma Gueye (19.00, Izaskun Arrue Kulturgunea; sub. en euskera).

Domingo 2 de noviembre. 'The heart is a muscle' de Imran Hamdulay (17.30, Cines Florida), 'Katanga- Eskorpien Dantza', de Dani Kouyaté (19.30, Cines Florida). 'Katanga' (19.00, Izaskun Arrue; sub. en euskera).

Lunes 3 de noviembre. 'Hanami' (17.30, Cines Florida); 'The Settlement' (19.30, Cines Florida). 'Hanami' (19.00, Izaskun Arrue; sub. en euskera).

Programa completo. En afrikaldia.com. Todas las proyecciones en los Florida, con subtítulos en castellano.

En la presentación, participaron Ana López de Uralde, concejala de Cooperación al Desarrollo; Arantxa Ibañez de Opacua, directora de Fundación Vital Fundazioa, quienes destacaron la labor que desarrollan diferentes asociaciones para hacer posible este certamen que sirve como «puente entre culturas». El propósito desde hace un lustro se mantiene: acercar al público una programación diversa y comprometida que muestre diferentes realidades.

Sección oficial

La sección oficial reunirá seis largometrajes de ficción y seis documentales. Un «mosaico de lenguajes» que, según sus codirectores, refleja un cine «en plena efervescencia». Un ejemplo es la selección de 'Hanami', de Denise Fernandes, que recibió el premio a mejor directora de Cineastas del Presente en Locarno. Identificada como «realismo mágico», esta coproducción entre Suiza, Portugal y Cabo Verde persigue a Nana, una joven que se queda en una zona volcánica mientras los demás se marchan. Entre otros títulos destacados figuran 'L'arbre de l'authenticité' de Sammy Baloji; 'Les Enfants Rouges' de Lotfi Achour y Ali Helali; 'Nôs Dança', de Rui Lopes da Silva; 'The Heart is a Muscle', de Imran Hamdulay -presentado en la Berlinale-, y 'Katanga' de Dani Kouyaté. Muchas de ellas son coproducciones europeas. Estas proyecciones se llevarán a cabo en los cines Florida, en su versión subtitulada en castellano, y en Izaskun Arrue Kulturgunea, en euskera. En la gran pantalla se adivina el «eco de las transformaciones sociales, deseos y ansiedades de sus gentes». El jurado lo forman Aïcha Camara; Sabrina Onana y Pilar Ruiz de Larrea.

El museo Artium también se estrena como sede del certamen y acogerá el 5 y 6 de noviembre el taller 'Cines africanos en perspectiva', un recorrido por más de medio siglo de historia que propone un «espacio compartido y de diálogo». Conducirá las sesiones la investigadora y programadora Beatriz Leal Riesgo. En paralelo, la plaza de la Virgen Blanca acogerá diferentes espectáculos de música y danza del 23 al 25 de octubre, mientras que 'El Caminante' se vestirá con un traje tradicional de Mauritania. Del 24 al 26 de octubre se instala en la plaza General Loma el contenedor cultural Kamanga 360, entre otras actividades previstas durante la celebración del festival.