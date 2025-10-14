El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
'Têtes bûlées', 'Liti Liti' y 'Hanami', tres de los títulos a concurso en el festival Afrikaldia.

Agenda Álava

Un «mosaico» del mejor cine africano en Vitoria

El festival Afrikaldia celebra su quinta edición del 28 de octubre al 4 de noviembre en los cines Florida, Artium, Palacio Europa e Izaskun Arrue Kulturgunea

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Martes, 14 de octubre 2025, 13:04

Comenta

Cada vez más, el cine africano se abre paso en los grandes festivales internacionales, con historias que sorprenden tanto por su mirada como por la ... forma de rodarlas. Sin embargo, en Europa sigue siendo un territorio en gran parte desconocido. De ello da cuenta Afrikaldia, el Festival Vasco de Cines Africanos, que se celebrará del 28 de octubre al 4 de noviembre en Vitoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El doble «homicidio» de Izaro y Cristian en Júndiz, pendiente de un análisis en Alemania
  2. 2

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  3. 3

    Emakunde investiga un caso de «acoso sexual» en el udaleku de Bernedo
  4. 4 Los servicios mínimos por la huelga afectarán mañana a metro y Bizkaibus todo el día
  5. 5 Los servicios mínimos por la huelga afectarán mañana a metro y Bizkaibus todo el día
  6. 6

    Lonjas desde 75 euros para reactivar Salburua, Zabalgana y Casco Viejo
  7. 7

    Una empresa alavesa puede devolver la vista a partir de un diente
  8. 8

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  9. 9

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  10. 10

    Emakunde investiga un caso de «acoso sexual» en el udaleku de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un «mosaico» del mejor cine africano en Vitoria

Un «mosaico» del mejor cine africano en Vitoria