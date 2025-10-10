Montehermoso toma el pulso a la creación artística local

Ramón Albertus Viernes, 10 de octubre 2025, 14:14 | Actualizado 15:47h. Comenta Compartir

Una pintura con una azul enérgico que llama poderosamente la atención; una placa en la que se ven nombres tachados y que trata los sesgos de la inteligencia artificial; una serie de instantáneas sobre edificios que son la segunda vivienda y una instalación a partir de autorretratos y archivos personales. Las cuatro obras ganadoras del certamen Arte Vital vuelven a poner de relieve la variedad estilística y creativa de la cantera alavesa. Víctor Echevarría (1995) por 'Retales. Tercer movimiento', un óleo sobre lienzo; Aiskoa Pérez (1986) como autora de 'In style of', impresión sobre composite; Mario Marco (1999), por 'Interurbanismo', una composición fotográfico y Maider Varona (2001), por la instalación de video, telas y papel titulada 'Geratzen (DENA) = BILKETa · ZATIKA (tzea)', son las firmas destacadas de una edición en la que se han presentado 147 obras y de la que se han seleccionado 35 piezas. En esa selección se encuentran artistas como Amaia Hormaeche, Bildotsne Arrizabalaga, Aitor Laup, Sonia Compañón, Marcos Ramos....

Las diferentes obras se pueden ver en el Centro Cultural Montehermoso hasta el próximo 5 de noviembre como parte de una doble muestra en la que se exhiben junto a otras de los ganadores del año pasado. Aiskoa Pérez presenta una obra realizada en aluminio, nacida de una investigación sobre los sesgos de las inteligencias artificiales. Pérez, que forma parte del colectivo FEMIAS formada por artistas e investigadoras, partió de un filtrado de 16.000 nombres con los que se había alimentado la IA 'Midjourney'. «Tras limpiar los datos me quedé con unos 5.000, donde predominaba el hombre blanco, europeo o estadounidense», explica. «Taché todo este exceso para poner en relieve los nombres de mujeres y artistas del sur global».

Esta llamativa propuesta que también reflexiona sobre el soporte o el consumo de recursos por parte de las tecnologías fue una de las destacadas por el jurado compuesto por Txaro Arrazola, Daniel Castillejo, Rocío López y Nerea Lekuona, que subrayan la diversidad. Bajo el título 'Retales, Tercer Movimiento', la pintura de Pérez explora «la relación del ser humano con la naturaleza». Su pintura parte del gesto, según explicó el artista que expone en la sala donostiarra La Inversa estos días. «Abandono los pinceles para pintar con las manos y generar una composición que tenga que ver con la subjetividad del paisaje», dijo el artista que en la elección del azul tuvo muy presente ese tono de 'La tempestad', de Giorgione, representante destacado de la escuela veneciana.

Distintos formatos

Del lienzo a la fotografía. Otro de los ganadores, Mario Marco, exhibe cuatro instantáneas que remiten a entornos urbanos y costeros del norte de España. «'Interurbanismo' es una exploración de la arquitectura de la segunda vivienda o la vacacional», comenta este joven acerca de esos paisajes que resultan tan veraniegos.

Por su parte, Maider Varona aborda el arte como un proceso terapéutico. Tiene mucho de autoconocimiento y de repensarse con el paso del tiempo. «Guardo muchas carpetas, ese es el principio de mis trabajos. Lo intervengo, lo divido, lo fragmento», explica la artista que expuso recientemente en la Sala Amárica como parte de la muestra colectiva 'Frecuencias de fondo. Zu hemen zaude (Tú estás aquí)'. «Recojo lo que hay alrededor y lo que me pasa a mí misma para convertirlo en otra cosa», apunta acerca de una instalación en la que las proyecciones se mezclan con autorretratos y telas.

Las piezas de estos artistas se exhiben junto al resto de obras seleccionadas en una muestra que ha contado de nuevo con la colaboración de ZAS Kultur. En una segunda parte de la exposición se pueden ver los trabajos de los ganadores del año pasado. Itzal García ha preparado un 'Manifiesto del Artista en Barbecho', que leerá esta viernes 10 de octubre en la inauguración (19.00 horas, entrada libre) y dos obras más; Eloísa Montoya cuenta nueve obras realizadas sobre acetato que reflejan distintas «personalidades de su entorno más cercano»; Zigor Urrutia presenta una serie de piezas cargadas de significado social; y Alex Acevedo reproducirá en una sala las vivencias propias de un artista incipiente y las «inquietudes vitales» de alguien de su edad (19 años).