Monólogos de humor en Zabalgana para reforzar la salud mental en la adolescencia

El Departamento de Políticas Sociales de Vitoria presentó este jueves la cuarta edición de la campaña para favorecer una buena salud mental en la infancia y la adolescencia. Con el lema 'Repárate. Acepta, transforma y valora tu salud mental', se celebrará una jornada informativa, monólogos de humor y talleres.

La campaña empezará con una jornada informativa el 28 de octubre en el Palacio Europa. Por la mañana estará dirigida a profesionales de los ámbitos social, educativo y sanitario y contará con la participación de Maite Sánchez Palacios y Yarima Etxeberria, psicólogas expertas que hablarán sobre el mundo emocional adolescente y el acompañamiento. Además, Antoni Baena, doctor en Investigación psicológica por la Universidad Ramón Llull de Barcelona, expondrá del impacto real de la tecnología en la salud mental. Por la tarde, el especialista ofrecerá una charla a las familias.

La segunda actividad se centra en el humor. El 13 de noviembre el cómico y guionista Mikel Bermejo realizará tres pases de monólogos dirigidos a jóvenes de centros escolares entre 14 y 16 años (3º y 4º de la ESO) en el centro cívico Zabalgana.

Además, entre octubre y diciembre se van a realizar varios talleres dirigidos al alumnado de centros escolares y que se ofertan a través de programa Ciudad Educadora. Se tratará la ansiedad y las estrategias para reducirla mediante técnicas de relajación, respiración y manejo de los pensamientos. Otros versarán sobre las consecuencias del uso de la pornografía como educación sexual y alternativas para alejarse de su consumo y volverán a realizarse los talleres de creación de cuentos escritos e ilustrados por niños y niñas de 4º de Educación Primaria, en los que se promueven buenos hábitos en la infancia.