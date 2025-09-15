El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El monolito fue inaugurado en 2001. El texto ya no es visible. En el círculo, Máximo Casado, asesinado en 2000. B. Castillo y E. C.

La última víctima etarra en Vitoria, borrada

Justicia pidió en marzo el arreglo del monolito de Máximo Casado antes del 22 de octubre, día del 25 aniversario de su crimen. «Estará», promete el Gabinete Etxebarria

David González

David González

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:54

Hasta el letrero que anuncia el nombre de la plaza presenta un inusual desgaste. El monolito que honra la memoria de Máximo Casado, la última ... víctima de ETA en Vitoria, se ha transformado en una piedra lisa. Apenas queda rastro de alguna letra suelta que rendía homenaje a este funcionario de prisiones de la antigua cárcel de Nanclares de la Oca. Fue asesinado el 22 de octubre de 2000 con una bomba lapa en el garaje de su casa, en Beato Tomás de Zumárraga, por el 'comando Ttotto' de ETA. Les pasó toda la información un vecino de la víctima, llamado Zigor Bravo, y otro colaborador de la banda, Juan Carlos Subijana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Qué coches pueden circular por el Casco Viejo de Vitoria desde hoy? Estas son las respuestas a todas las duda
  2. 2

    ¿Qué coches pueden circular por el Casco Viejo de Vitoria desde hoy? Estas son las respuestas a todas las duda
  3. 3

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  4. 4

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  5. 5

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  6. 6

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  7. 7

    Una mujer acaba hospitalizada tras ser agredida con una muleta en las fiestas de Sansomendi en Vitoria
  8. 8

    ¿Qué coches pueden circular por el Casco Viejo de Vitoria desde hoy? Estas son las respuestas a todas las duda
  9. 9

    Vitoria estrena mañana su mayor ampliación de la OTA con 5.000 plazas en 5 barrios
  10. 10 Parrilla a la vista junto a las pistas del club de tenis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La última víctima etarra en Vitoria, borrada

La última víctima etarra en Vitoria, borrada