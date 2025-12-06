El Mirador: Un viaje histórico y muy real

Pocas figuras históricas despiertan tanta fascinación -y tantas preguntas- como Isabel la Católica. Reina decisiva, estratega incansable y protagonista de uno de los periodos más ... convulsos y transformadores de la Península, su sombra sigue proyectándose sobre nuestro presente con una fuerza sorprendente. Por eso, la presentación del libro 'El tesoro de Isabel la Católica', escrito por Jesús Fernández Vinagre, no fue solo un acto literario, fue una invitación a mirar de frente a la mujer detrás del mito, a explorar su complejidad, sus luces y sus sombras, y a entender por qué su célebre legado continúa generando debates apasionados siglos después.

La Escuela de Artes y Oficios de Vitoria acogía este encuentro literario al que asistieron amantes de los libros como Sonia Carabias, Elvira Peña, Ana Ibisate, Máxima Alvarado y Olga Cuesta, que disfrutaron preguntando al autor sobre este periplo a la corte castellana, donde se forjó una de las personalidades más influyentes de la historia de Europa. Vinagre eligió a la monarca como protagonista de una ficción histórica y de suspense, y en el estreno se produjo un interesante duelo dialéctico entre el escritor y la reina, papel que representó la poetisa Ana Osés. La performance impactó al público que abarrotaba el espléndido salón del histórico edificio.

El literato, vitoriano con raíces e infancia en la cuna de la gran reina, Madrigal de las Altas Torres, explicó la intensa relación de Álava con Isabel la Católica, que siempre encontró apoyo en la provincia. El espectáculo finalizaba con la invitación a un viaje inmersivo por los lugares de la novela fomentado por Jesus Fernández, agente de viajes de profesión. Lectores y lectoras como Basilio Simancas, Álvaro Holgado, María Asunción Lana, Juan Pedro Tarriño, Paco Góngora, Charo y Marisol Corrales o Carlos Santana, entre otros, no faltaron a una cita original, divertida y, cómo no, histórica.