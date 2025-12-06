El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Elieth Pozo, Miguel Ángel Fernández, Álvaro Holgado, Fernando Tengir, Carmela Fernández, Jesús Fernández, Macario Fernández, Patricia Barambones y Gala Holgado.

Vida social

El Mirador: Un viaje histórico y muy real

El escritor alavés Jesús Fernández Vinagre presenta en la Escuela de Artes y Oficios su novela 'El tesoro de Isabel la Católica'

Joseba Fiestras

Joseba Fiestras

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:21

Pocas figuras históricas despiertan tanta fascinación -y tantas preguntas- como Isabel la Católica. Reina decisiva, estratega incansable y protagonista de uno de los periodos más ... convulsos y transformadores de la Península, su sombra sigue proyectándose sobre nuestro presente con una fuerza sorprendente. Por eso, la presentación del libro 'El tesoro de Isabel la Católica', escrito por Jesús Fernández Vinagre, no fue solo un acto literario, fue una invitación a mirar de frente a la mujer detrás del mito, a explorar su complejidad, sus luces y sus sombras, y a entender por qué su célebre legado continúa generando debates apasionados siglos después.

