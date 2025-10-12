El Mirador: Tradición, oficio, sabor y pasión Aselcar celebra su ya tradicional cena con las carnicerías selectas de la provincia y entrega los premios al Mejor Cachopo de Álava

Un encuentro que combina tradición, oficio y, sobre todo, pasión por el producto local. La celebración anual de la Asociación de Carnicerías Selectas de Álava reúne a los y las profesionales más distinguidos de la provincia en una cena en la que impera el buen ambiente. Y el momento más esperado del convite llega con el Premio al Mejor Cachopo de Álava, un galardón que cada año despierta rivalidad sana y mucho apetito.

El presidente del colectivo, Jesús Carnicero, dio la bienvenida a la audiencia antes de ceder la palabra a los conductores del acto, Ángel Lamelas y Edurne Parro que recordaron que para la realización y la valoración de los cachopos han vuelto a contar con la inestimable ayuda de la Escuela de Hostelería de Gamarra. Profesores del centro como Sabin Unamuno no quisieron perderse la convocatoria en la que coincidieron con amigos y amigas como Carlos Gómez, Itxaso Zelaia, Mari Jose Martínez, Gustavo Cembellín, Charo Almazán, Miguel Ángel Villalón o Tamara Muñoz.La Carnicería Mari fue la gran triunfadora de esta segunda edición del certamen con una creación a base de ternera, panceta ibérica, piquillos, jamón y quesos. Iñaki Basarrate, del Grupo AN, fue el primero en felicitar a Luis Torres, que recogió el preciado galardón.

Behiak Harategia logró el segundo puesto en el concurso con un cachopo de carne de primera calidad aderezada con jamón serrano, queso Idiazábal y pimientos verdes. Xabier Otxoa de Alaiza agradeció los aplausos de sus colegas. El bronce recayó en Carnicería Santi que presentó un filete con cecina y queso azul como ingredientes principales. Alberto Fernández Bustero recogió el correspondiente diploma. No faltaron a la cita Janeth García, Lidia Anvene, Hebert García, Zuriñe Fernández, Javier Díaz de Mendivil, Isabel Arriba, Valentina Vasilieva, Andoni Rancero, Amaia Gurbindo, Jorge Orlando Pasos, Eduardo Viñegra, Maribel Renovales o Jesús Angulo, entre otros.

Compartir experiencias, debatir sobre el futuro del sector y disfrutar de la gastronomía que mejor les representa fueron las constantes de una velada muy especial.