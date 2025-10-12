El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carlos Gómez, Itxaso Zelaia, Mari Jose Martínez, Gustavo Cembellín, Charo Almazán, Miguel Ángel Villalón y Tamara Muñoz.

Carlos Gómez, Itxaso Zelaia, Mari Jose Martínez, Gustavo Cembellín, Charo Almazán, Miguel Ángel Villalón y Tamara Muñoz.

El Mirador: Tradición, oficio, sabor y pasión

Aselcar celebra su ya tradicional cena con las carnicerías selectas de la provincia y entrega los premios al Mejor Cachopo de Álava

Joseba Fiestras

Joseba Fiestras

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:18

Comenta

Un encuentro que combina tradición, oficio y, sobre todo, pasión por el producto local. La celebración anual de la Asociación de Carnicerías Selectas de Álava reúne a los y las profesionales más distinguidos de la provincia en una cena en la que impera el buen ambiente. Y el momento más esperado del convite llega con el Premio al Mejor Cachopo de Álava, un galardón que cada año despierta rivalidad sana y mucho apetito.

El presidente del colectivo, Jesús Carnicero, dio la bienvenida a la audiencia antes de ceder la palabra a los conductores del acto, Ángel Lamelas y Edurne Parro que recordaron que para la realización y la valoración de los cachopos han vuelto a contar con la inestimable ayuda de la Escuela de Hostelería de Gamarra. Profesores del centro como Sabin Unamuno no quisieron perderse la convocatoria en la que coincidieron con amigos y amigas como Carlos Gómez, Itxaso Zelaia, Mari Jose Martínez, Gustavo Cembellín, Charo Almazán, Miguel Ángel Villalón o Tamara Muñoz.La Carnicería Mari fue la gran triunfadora de esta segunda edición del certamen con una creación a base de ternera, panceta ibérica, piquillos, jamón y quesos. Iñaki Basarrate, del Grupo AN, fue el primero en felicitar a Luis Torres, que recogió el preciado galardón.

Behiak Harategia logró el segundo puesto en el concurso con un cachopo de carne de primera calidad aderezada con jamón serrano, queso Idiazábal y pimientos verdes. Xabier Otxoa de Alaiza agradeció los aplausos de sus colegas. El bronce recayó en Carnicería Santi que presentó un filete con cecina y queso azul como ingredientes principales. Alberto Fernández Bustero recogió el correspondiente diploma. No faltaron a la cita Janeth García, Lidia Anvene, Hebert García, Zuriñe Fernández, Javier Díaz de Mendivil, Isabel Arriba, Valentina Vasilieva, Andoni Rancero, Amaia Gurbindo, Jorge Orlando Pasos, Eduardo Viñegra, Maribel Renovales o Jesús Angulo, entre otros.

Compartir experiencias, debatir sobre el futuro del sector y disfrutar de la gastronomía que mejor les representa fueron las constantes de una velada muy especial.

