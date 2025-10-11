El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Gerardo Catalina, Reyes Osés, Pedro Salazar, Eva Larra, Luis López e Idoia Santamaría.

Ver 3 fotos
Gerardo Catalina, Reyes Osés, Pedro Salazar, Eva Larra, Luis López e Idoia Santamaría. El Correo
Vida social

El Mirador: Responsabilidad con el futuro

La Diputación reconoce el compromiso de Optimus 3D, GasteizOn y AJL Ophthalmic con la innovación sostenible

Joseba Fiestras

Joseba Fiestras

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:12

Comenta

Celebrar el compromiso de un territorio donde la innovación se une con la tradición industrial y mira al futuro con responsabilidad y esperanza es uno de los objetivos de los Premios a las Mejores Buenas Prácticas en Sostenibilidad Industrial, Energías Limpias y Ecodiseño. La Diputación de Álava reconocía ayer el compromiso de tres entidades con la innovación sostenible y la Agenda 2030. El director foral de Áreas Estratégicas, Eduardo Aguinaco, fue el primero en felicitar a Alberto Ruiz de Olano, cofundador y CTO de Optimus 3D, firma galardonada con el primer premio por su apuesta por la fabricación aditiva como herramienta para reducir la huella de carbono en sectores estratégicos como la automoción, la aeronáutica o la salud.

La segunda distinción recayó en Gasteiz On, por su campaña de difusión sobre la contribución de los negocios locales al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su directora gerente, Patricia García, agradeció el gesto junto a colegas de la asociación de comerciantes como Patricia Uranga y Jorge Carballo. El 'bronce' de esta tercera edición de los galardones 'limpios' fue para AJL Ophthalmic y su director general, Pedro Salazar, recogió el diploma correspondiente aplaudido por compañeros y compañeras de la empresa como Reyes Osés, Eva Larra, Luis López o Idoia Santamaría. La compañía logró    la mención por su estrategia integral de eficiencia energética.

La diputada de Desarrollo Económico, Saray Zárate, se pasó a saludar a los y las representantes de las entidades galardonadas, así como las junteras de EH Bildu, Eva López de Arróyabe, y el PNV, Iciar Ircio. José María Fernández Alcalá, director de Economía Circular en Ihobe, disertaba sobre 'Economía circular y competitividad en el nuevo plan de industria 2030 de Euskadi' ante invitados como Jokin Basozábal, de Inter Gaiak, o Gerardo Catalina, asesor del departamento del diputado general.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  2. 2

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  3. 3

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  4. 4

    Vitoria se corona como capital de grandes eventos tras el «éxito» de la cumbre mundial
  5. 5

    La vasca Sapa coloca su tecnología en el ejército de EE UU con un acuerdo histórico de 5.000 millones
  6. 6 Estos son los 48 rehenes que Hamás se compromete a liberar dos años después
  7. 7

    La marcha del CEO de Aernnova anticipa tiempos complicados para la compañía vasca
  8. 8 Detenido en Vitoria por intentar besar a un hombre y darle un puñetazo ante su negativa
  9. 9

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva
  10. 10 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Mirador: Responsabilidad con el futuro