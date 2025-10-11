El Mirador: Responsabilidad con el futuro

Joseba Fiestras Sábado, 11 de octubre 2025, 00:12 Comenta Compartir

Celebrar el compromiso de un territorio donde la innovación se une con la tradición industrial y mira al futuro con responsabilidad y esperanza es uno de los objetivos de los Premios a las Mejores Buenas Prácticas en Sostenibilidad Industrial, Energías Limpias y Ecodiseño. La Diputación de Álava reconocía ayer el compromiso de tres entidades con la innovación sostenible y la Agenda 2030. El director foral de Áreas Estratégicas, Eduardo Aguinaco, fue el primero en felicitar a Alberto Ruiz de Olano, cofundador y CTO de Optimus 3D, firma galardonada con el primer premio por su apuesta por la fabricación aditiva como herramienta para reducir la huella de carbono en sectores estratégicos como la automoción, la aeronáutica o la salud.

La segunda distinción recayó en Gasteiz On, por su campaña de difusión sobre la contribución de los negocios locales al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su directora gerente, Patricia García, agradeció el gesto junto a colegas de la asociación de comerciantes como Patricia Uranga y Jorge Carballo. El 'bronce' de esta tercera edición de los galardones 'limpios' fue para AJL Ophthalmic y su director general, Pedro Salazar, recogió el diploma correspondiente aplaudido por compañeros y compañeras de la empresa como Reyes Osés, Eva Larra, Luis López o Idoia Santamaría. La compañía logró la mención por su estrategia integral de eficiencia energética.

La diputada de Desarrollo Económico, Saray Zárate, se pasó a saludar a los y las representantes de las entidades galardonadas, así como las junteras de EH Bildu, Eva López de Arróyabe, y el PNV, Iciar Ircio. José María Fernández Alcalá, director de Economía Circular en Ihobe, disertaba sobre 'Economía circular y competitividad en el nuevo plan de industria 2030 de Euskadi' ante invitados como Jokin Basozábal, de Inter Gaiak, o Gerardo Catalina, asesor del departamento del diputado general.