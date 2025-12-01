El Mirador: Un reconocimiento ilusionante

Luis Mari Bengoa, el cuarto por la derecha, y a su lado, su mujer, Águeda García de Cortázar, rodeados de algunos de los amigos que organizaron el homenaje.

Hay personas que parecen hechas de muchas vidas y, sin embargo, todas laten al mismo ritmo. Luis Mari Bengoa es uno de esos casos raros: periodista minucioso, promotor y voz imprescindible en el mundo del herri kirolak, defensor de la tierra y trompetista capaz de ilusionar con su música. Su figura, siempre entre la crónica y la melodía, ha acompañado a generaciones enteras que gracias a él han aprendido a mirar el deporte rural vasco con más respeto, emoción e historia. No es de extrañar que sus muichos amigos quisieran rendirle un bonito homenaje en Ondategi. Acompañado por su mujer, Águeda García de Cortázar, Luis Mari se emocionó al ver a más de un centenar de compañeros glosando sus hazañas en un encuentro que no era solo un acto de reconocimiento, sino la celebración de una trayectoria que ha sabido unir profesión, pasión y cultura.

Manu Bilbao, de Altube, e Iñaki Sáez de Zaitegi, más conocido como 'Zurdo de Nafarrate', fueron rivales como aizkolaris hace cuarenta años pero su amistad manda y ninguno quiso perderse la cálida reunión que comenzó con un afectivo aurresku en la plaza del pueblo, antes de acercarse a la concurrida comida popular, organizada por sus muchos amigos. Entre otros, por Jesús Atxa, Peio Iparagirre, expresidente de la Federación Vasca de Herri Kirolak; Juan Mari Gallastegi, Ángel Zabala y Jesús 'Txutxin' Ibáñez.

Dantzaris, versos, gastronomía y melodías aderezaron una jornada feliz en la sala de juntas de la junta administrativa del pueblo, hasta donde se desplazaron Javier Sedano, Carlos García de Albéniz, Ignacio y Pedro Legorburu, Iñaki Álava, Alberto Sáez de Ocáriz, Toño Pérez de Arrilucea, Pedro Mari Garrido, Benigno Arkauz, Óscar Sagasti, Fernando Sáez de Ocáriz, Carlos García de Albéniz, Iñaki Legorburu y Ramiro Llanos, entre muchos otros.

El grupo degustó una sabrosa sopa de marisco, para luego disfrutar de bacalao y cordero asado. La sobremesa se alargó hasta bien entrada la tarde y, por supuesto, no faltó la trompeta de Bengoa, uno de esos tipos entrañables que no necesitan estridencias para dejar huella. Le basta su entrega, su humanidad y esa manera de entender la vida que le ha llevado a tener tantos buenos amigos.