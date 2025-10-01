El Mirador: Un proyecto que mira al futuro Cruz Roja en Euskadi celebra los 25 años de su exitoso Plan de Empleo con un encuentro institucional en la capital alavesa

Joseba Fiestras Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:10 Comenta Compartir

Desde el año 2000 ha facilitado 9.106 contratos y formado a 23.991 personas. No es de extrañar que Cruz Roja Euskadi haya querido celebrar las 'bodas de plata' de su Plan de Empleo con un encuentro institucional en el Hotel NH Canciller Ayala de Vitoria. La presidenta de la entidad en el País Vasco, Estíbaliz Arnáiz, saludó a la audiencia arropada por el presidente de la delegación alavesa, Jesús Cantero. Junto a ellos destacaban Antxon Amunarriz, delegado especial de Cruz Roja Guipúzcoa, y Cristina Castillo, Aitor Allende, Guillermo Vázquez, Sofía Manzano y Juan Mari Urruzuno, de la junta.

La entidad anfitriona puso en valor que durante los 25 años del plan se ha «acompañado a 44.196 personas en situación de vulnerabilidad, ayudándoles a mejorar sus competencias, acceder al mercado laboral y construir un futuro con más oportunidades», expresaban ante usuarios de Cruz Roja como Fernando Negrete, María de la Iglesia, Susana Vicente, Djeneba Coulibaly, Elsa Pérez o Elena Luquin. Según sus datos, se han facilitado 9.106 contratos, formado a 3.991 personas para mejorar su empleabilidad, colaborado con 4.642 empresas y generado 11.534 alianzas con el tejido empresarial y social vasco, lo que ha supuesto «más de 2,7 millones de horas de intervención directa», manifestaban sus responsables.

La periodista Leticia de la Torre condujo con arte el acto en el que informaron de que el Plan de Empleo de Cruz Roja cuenta actualmente con 23 puntos de atención en Euskadi (6 en Álava, 13 en Bizkaia y 4 en Gipuzkoa) que ofrecen atención, información y orientación, y desarrollan proyectos específicos para personas en dificultad que necesitan acompañamiento en la búsqueda de empleo. Alfredo Santamaría, de la Asociación Sartu Araba; Teresa Romero, de Cruz Roja; y Sara Buesa, directora de Inclusión del Gobierno Vasco; impartieron ponencias que aplaudieron técnicos de empleo como Alejandro Santander, Ingrid Beltrán, Alicia Arrinda, Kelly Ytriago, Andrés Calvo, Ester González, Merche García, Ainara Valverde, Iñaki Puelles, Maite Lozano o Virginia Pérez de Heredia, entre muchos otros. La iniciativa de Cruz Roja está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus.