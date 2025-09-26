El Mirador: Profesionales de la cruz verde

Con el objetivo de transmitir a la sociedad el papel del farmacéutico en sus distintos ámbitos de ejercicio profesional, el colectivo alavés celebró el Día ... Mundial del Farmacéutico, promovido por la Federación Internacional Farmacéutica. El Museo Artium acogía el encuentro en el que el diputado general, Ramiro González, y la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria, saludaron efusivamente a la presidenta del COF Álava, Milagros López de Ocáriz.

El lema de la campaña de este año, 'Piensa en salud, piensa en farmacia', invita a reflexionar sobre la doble vertiente de la profesión vinculada, por un lado, a la ciencia farmacéutica y, por otro, a la creciente labor social que desarrolla. Durante el acto se dio la bienvenida a los nuevos colegiados y se entregó la ayuda social del colegio al Banco de Alimentos de Álava. Daniel Muñoz y Ángel García agradecieron el gesto. Además, el COF Álava ha instaurado el Premio Konpromiso Saria para reconocer la actividad profesional farmacéutica y en esta primera edición se otorgó a las seis farmacias participantes del programa interinstitucional Botika Etxean Eskura.

Recibieron el diploma Mercedes Goicoechea, de Santa Cruz de Campezo; Naoual Hadouch, de Nanclares de Oca; Margarita Mosteiro, de Ribabellosa; Maider Millán, de Salinas de Añana; Ixone Ruiz de Gordejuela, de Villanueva de Valdegobía; y Marta Tendero, de Bernedo. Aplaudieron el momento la presidenta de las Juntas Generales, Irma Basterra; la consejera vasca de Bienestar, Nerea Melgosa; los titulares forales de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, y Equilibrio Territorial, Laura Pérez Borinaga; el concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero; el director vasco de Farmacia, Iñaki Betolaza; y la juntera 'peneuvista' Mamen Álvarez. También se homenajeó, por sus cincuenta años como colegiada, a Teresa Sáez de Ocáriz. No faltaron Alberto López de Ocáriz, del Colegio de Médicos de Álava; Miren Bilbao, de Contra el Cáncer Álava; Carlos López, de Ayesa; Susana Cuesta, de Afaraba; o Irene de la Fuente, del Banco Sabadell; entre otros.