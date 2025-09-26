El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Laura Pérez, Gorka Urtaran, Irma Basterra, Ramiro González, Milagros Lpz. de Ocáriz, Maider Etxebarria, Nerea Melgosa, Iñaki Betolaza, Lucho Royero y Mamen Álvarez.

Vida social

El Mirador: Profesionales de la cruz verde

El Museo Artium acoge una concurrida celebración del Día Mundial del Farmacéutico

Joseba Fiestras

Joseba Fiestras

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:55

Con el objetivo de transmitir a la sociedad el papel del farmacéutico en sus distintos ámbitos de ejercicio profesional, el colectivo alavés celebró el Día ... Mundial del Farmacéutico, promovido por la Federación Internacional Farmacéutica. El Museo Artium acogía el encuentro en el que el diputado general, Ramiro González, y la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria, saludaron efusivamente a la presidenta del COF Álava, Milagros López de Ocáriz.

