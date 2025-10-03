El Mirador: Medio siglo abriendo el telón

Joseba Fiestras Viernes, 3 de octubre 2025, 00:13 Comenta Compartir

La capital alavesa levanta el telón más especial de todos: el que da comienzo a la 50 edición de su prestigioso Festival Internacional de Teatro. Medio siglo después de que las primeras butacas se llenaran de aplausos y curiosidad, la ciudad se viste de escenario para celebrar una fiesta cultural que promete emoción, risas, lágrimas y más de una ovación inesperada. Porque en Vitoria, en cada calle, en cada sala y en cada gesto, el teatro sigue recordando a la gente que la vida también merece ser interpretada con pasión. Marta Monfort, directora de la Red Municipal de Teatros, recibía sonriente a las concejalas de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera; Espacio Público, Beatriz Artolazabal; y Deporte, Ana López de Uralde. Cerca se encontraban Garbiñe Ruiz, edil de Elkarrekin, y Jon Molina, de EH Bildu, así como la directora municipal de Cultura, Zuriñe Elordi.

Para celebrar la redonda onomástica, a las siete de la tarde se programó 'La consagración de la primavera', obra que también se representó después para los invitados a la recepción conmemorativa, a la que acudieron diferentes representantes de la cultura alavesa como los actores Rafael Martín, Mary Zurbano, Carmen San Esteban, Josune Vélez de Mendizábal, Idoia Ayestarán, Rosa García o Ane Gebara, el cantante Gotzon Mendibil o Jesús López Quintana, uno de los fundadores del reconocido Festival de Teatro gasteiztarra que ahora celebra sus 'bodas de oro'.

La puesta en escena fue brutal. Cada participante llevaba unos auriculares que iban transmitiendo sencillas instrucciones coreográficas o de comportamiento. Poco a poco, esos gestos conformaron un ritual convirtiendo al público en artista. Edurne Rey, Nardi Gómez, Aloña del Olmo, Miriam Biteri o Marisa Morón, del equipo de Cultura del Ayuntamiento, compartieron brindis con representantes de Kolektivo Mostrenko, Altraste Danza Pantha Rei, Teatro Paraíso, El Mono Habitado, Pez Limbo, Traspasos o Arai Danza, entre otas compañías. David Aztarain y Eduardo Bonito, acudieron desde Pamplona representando a Teatrodix Phestibal y al Festival Arbola.