El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jon Molina, Garbiñe Ruiz, Beatriz Artolazabal, Sonia Díaz de Corcuera y Ana López de Uralde.

Ver 4 fotos
Jon Molina, Garbiñe Ruiz, Beatriz Artolazabal, Sonia Díaz de Corcuera y Ana López de Uralde. El Correo

El Mirador: Medio siglo abriendo el telón

La 50 edición del Festival Internacional de Teatro de Vitoria arranca con una celebración especial

Joseba Fiestras

Joseba Fiestras

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:13

Comenta

La capital alavesa levanta el telón más especial de todos: el que da comienzo a la 50 edición de su prestigioso Festival Internacional de Teatro. Medio siglo después de que las primeras butacas se llenaran de aplausos y curiosidad, la ciudad se viste de escenario para celebrar una fiesta cultural que promete emoción, risas, lágrimas y más de una ovación inesperada. Porque en Vitoria, en cada calle, en cada sala y en cada gesto, el teatro sigue recordando a la gente que la vida también merece ser interpretada con pasión. Marta Monfort, directora de la Red Municipal de Teatros, recibía sonriente a las concejalas de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera; Espacio Público, Beatriz Artolazabal; y Deporte, Ana López de Uralde. Cerca se encontraban Garbiñe Ruiz, edil de Elkarrekin, y Jon Molina, de EH Bildu, así como la directora municipal de Cultura, Zuriñe Elordi.

Para celebrar la redonda onomástica, a las siete de la tarde se programó 'La consagración de la primavera', obra que también se representó después para los invitados a la recepción conmemorativa, a la que acudieron diferentes representantes de la cultura alavesa como los actores Rafael Martín, Mary Zurbano, Carmen San Esteban, Josune Vélez de Mendizábal, Idoia Ayestarán, Rosa García o Ane Gebara, el cantante Gotzon Mendibil o Jesús López Quintana, uno de los fundadores del reconocido Festival de Teatro gasteiztarra que ahora celebra sus 'bodas de oro'.

La puesta en escena fue brutal. Cada participante llevaba unos auriculares que iban transmitiendo sencillas instrucciones coreográficas o de comportamiento. Poco a poco, esos gestos conformaron un ritual convirtiendo al público en artista. Edurne Rey, Nardi Gómez, Aloña del Olmo, Miriam Biteri o Marisa Morón, del equipo de Cultura del Ayuntamiento, compartieron brindis con representantes de Kolektivo Mostrenko, Altraste Danza Pantha Rei, Teatro Paraíso, El Mono Habitado, Pez Limbo, Traspasos o Arai Danza, entre otas compañías. David Aztarain y Eduardo Bonito, acudieron desde Pamplona representando a Teatrodix Phestibal y al Festival Arbola.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a un repartidor en Vitoria por «agresión sexual» a una clienta a la que llevó un paquete
  2. 2 El «mayor» congreso de la historia de Vitoria obligará a cortar el tráfico y vetar aparcamientos en el entorno del Europa
  3. 3

    Detienen a un repartidor en Vitoria por «agresión sexual» a una clienta a la que llevó un paquete
  4. 4

    Bronca del juez a un condenado en Vitoria: «Ir de fiesta con navaja no soluciona problemas, los provoca»
  5. 5

    Bronca del juez a un condenado en Vitoria: «Ir de fiesta con navaja no soluciona problemas, los provoca»
  6. 6

    La foto hecha por una víctima permite a la Ertzaintza capturar al mayor ladrón de ancianos en Vitoria
  7. 7

    La huelga de jardineros de Vitoria se acerca a su fin tras seis largos meses de conflicto
  8. 8

    Estudiantes alaveses se manifiestan contra Israel y la interceptación de la flotilla
  9. 9 Música, gastronomía, teatro... Elige tu plan del fin de semana en Vitoria
  10. 10

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Mirador: Medio siglo abriendo el telón