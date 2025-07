El Mirador: Hablemos bien del comercio local

Joseba Fiestras Jueves, 3 de julio 2025, 00:48 Comenta Compartir

El discurso fue diánafo. «A todas y a todos, una petición muy clara: hablemos bien de nuestro comercio. Nos lo merecemos. Ante las voces derrotistas y alarmistas, desde Gasteiz On decimos: Estamos más fuertes que nunca, cada vez tenemos más y mejores socios», proclamaba Diego Martínez de San Vicente, presidente de la asociación del comercio local. «Hablar mal, quejarnos constantemente, no construye», declaraba. Gasteiz On celebró ayer su encuentro anual y, para arrancar, nada mejor que honrar a las personas que, por jubilación, han dejado la entidad. Ismael Etxabe, de Carnicería Etxabe Bereziak, arropado por su mujer, Isabel Rodríguez; Begoña Ogueta, de Complementos Begoña; José Ángel Salazar, de Contralapared; y Javier Manjón, de Kibbutz Decoración; recibieron el aplauso y el cariño del respetable. El momento emotivo se produjo al recordar a Félix Fernández de Retana, presidente de Gasteiz On entre los años 2003 y 2008, fallecido el año pasado.

El consejero vasco de Comercio, Javier Hurtado, subió al escenario para entregar las distinciones a nuevos comercios 'Hemengo shopping'. Jaime Viteri, de Gama Alimentación; Javier Guinea, de Guinealandia; Zuriñe Pérez, de Joyería Imbar; Araceli Díaz de Espada, de Mara Mujer; y Daniel Díaz, de Muebles y Decoración Andrés Díaz; recibieron los tradicionales diplomas. El encuentro continuó concediendo el Premio al Establecimiento de Servicios más Dinamizador 2025. Raquel Pérez, de Akari Salud y Bienestar, agradeció la recompensa. El director de Kutxabank Álava, Axier Urresti, fue el primero en aplaudir a la agraciada. El Premio al Local de Hostelería más Dinamizador fue para Café Dublín. Luismi Varona recibió el trofeo de manos de la concejala de Promoción Económica, María Nanclares. Por último, Cotton Artea logró el Premio al Establecimiento Comercial más Dinamizador del año y Mikel Castaño mostraba su emoción por ello. La diputada de Desarrollo Económico, Saray Zárate, le brindaba el título ante asistentes como la directora de EL CORREO en Álava, Zuriñe Ortiz de Latierro; la consejera de Juventud, Nerea Melgosa; la directora gerente de Gazteiz On, Patricia García; y Aitor Otaola, de SEAEmpresas Alavesas, entre muchos otros.

