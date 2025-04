Joseba Fiestras Jueves, 10 de abril 2025, 00:08 Comenta Compartir

La moda también se vive a pie de calle, y de eso Gasteiz On sabe mucho. La XLVI edición de la Pasarela que organiza pone en valor el talento y el estilo del comercio local. Ropa, complementos y mucha personalidad desfilan estos días por el Palacio Europa, mostrando que no hace falta irse lejos para encontrar moda con identidad propia. Establecimientos de toda la ciudad se unieron para demostrar que la capital alavesa tiene mucho que decir... y que lucir. La gerente de Gasteiz On, Patricia García, saludaba a los y las componentes del jurado Alberto Cabos, de la asociación de comerciantes; Zuriñe Zárate, de Kutxabank; Inma Espizua, de Abasedestilo; José Carlos Herrera, de m.Class; la diseñadora Susana Pérez, de Los Complementos de Susanita; y Elena Vicente, del Instituto Mendizabala.

Entre bambalinas, el ajetreo era constante minutos antes de salir a escena. Adela Esther Gil se encargaba de poner orden, mientras el equipo de Eternian, liderado por Gorka Nevado, atendía rostros y cabellos como si surgieran del suelo. Milady Ramírez y Nekane Jiménez, de Disfraces Romu; Isabel González de Garibay, de Mercería La Luna; Hind Akhdim, de HYH Paradise; e Izaskun González de Garibay e Inma Reguero, de Galerías Xara; lo dieron todo a la hora de exhibir sus prendas y complementos más llamativos. No faltaron Pedro Pato y Ángela Álvarez, de Calzados Pasos.

Aplaudieron el espectáculo asistentes como el enólogo José Ignacio Junguitu; May Sequeiros, del centro Gallego; la ceramista Inés González de Zárate; Sonia Amaro, de Soniare; Raúl Martos, de Abidis; Pilar Alzola, de Down Araba; y amantes de la moda como Carmen e Isabel Baltanás, Emilio Durán, Rosa Álvarez o Juana Herrero. Una vez más, la cita destaca por un marcado carácter social e inclusivo. En esta ocasión, Oliver Reviriego, Álvaro Martínez de Antoñana, Ohiana Argote y Jaione Parra, de Down Araba - Isabel Orbe demostraron su estilo a la hora de desfilar junto a modelos profesionales.