El Mirador: Cuando el estilo destila pasión

Las hojas empiezan a bailar por las calles y el aire huele a castañas. Es el momento de que los comercios de Vitoria muestren sus mejores galas. En lugar de focos internacionales o alfombras parisinas, el glamur se mezcla en la capital alavesa con el encanto de lo cercano: tiendas de toda la vida que demuestran que la moda también se cose en casa. La nueva edición de la Pasarela Gasteiz On ha convertido la ciudad en un escaparate lleno de color, tendencias y mucho, mucho talento local.

Gorka Nevado, de Eternian Kreativos; Zuriñe Zárate, de Kutxabank; Elena Vicente, del Instituto Mendizabala; Eric Hernández, de Abidis; la diseñadora Susana Pérez, de Los complementos de Susanina; José Carlos Herrera, de la agencia de modelos m.Class; y José González y Alberto Cabos, de Gasteiz On, son el jurado que valorará el trabajo y los proyectos que brillan cada tarde en el Palacio Europa. Se acercaron Pepi Florencio, las hermanas Inés y Estíbaliz Manso, Tina Álvarez, Dely Ramón y Belén Olabuenaga para descubrir las nuevas tendencias que ayudarán a protegerse del frío con elegancia.

Galerías Xara, Atelier Vitoria y La Luna Mercería son los comercios que protagonizaron la segunda jornada de la XLVII edición de una convocatoria en la que el diseñador guipuzcoano Jon Vacas, de Koë Atelier, asombró a la audiencia que abarrotó la sala. Aplaudieron sus ideas asistentes como la instagramer Maku Belmonte, que no perdía ripio de cada desfile. Laura Múgica, Jone Bengoa, Isabel Bayle, Raquel Rivera y Montse Heras, de Gasteiz On, cuidaron de que no faltara un detalle y la organización brillara tanto como las y los modelos que pisaban con arte las tablas. Por cierto, entre las estrellas que lucieron conjuntos destacaron las pertenecientes a la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

No faltaron a la cita amantes de la moda como Patricia Medina, Ainara Vara, Danna Rodríguez, Mari Carmen Francés, Loira Lliena, Fernando Feliz, Mercedes de la Iglesia, Mari Carmen Zurbano, Pepe Muñoz, Libia Perea, Jerson Rojas y Mercedes Obando, entre muchos otros. Una vez más, el comercio local demostró que el estilo no depende de las grandes marcas, sino de la pasión con que se crea.