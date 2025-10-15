El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Óscar Fernández, Marta Alaña, Beatriz Artolazabal, Alberto Porras, Miren Fernández de Landa, Sonia Díaz de Corcuera, María Nanclares y Jon Molina.

Óscar Fernández, Marta Alaña, Beatriz Artolazabal, Alberto Porras, Miren Fernández de Landa, Sonia Díaz de Corcuera, María Nanclares y Jon Molina. Blanca Castillo
El Mirador: Una década de buenos proyectos

Protagonistas del programa vecinal Vitoria-Gasteiz Hobetuz celebran el décimo aniversario de la iniciativa con un encuentro en el Europa

Joseba Fiestras

Joseba Fiestras

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:10

Comenta

Que los y las ciudadanas puedan proponer y decidir sobre el destino de parte de los recursos municipales es el objetivo primordial de Vitoria-Gasteiz Hobetuz, una herramienta de participación y gestión que funciona como un cañón en la capital alavesa. Miren Fernández de Landa, concejala de Gobierno Abierto, daba la bienvenida a la audiencia que arropaba ayer la celebración del décimo aniversario de una propuesta que sigue activa y con la mirada siempre puesta en el futuro.

Un vídeo conmemorativo que repasaba los diez años de Hobetuz dejaba constancia de los muchos proyectos que se han llevado a cabo gracias a propuestas de la ciudadanía. Desde la remodelación de la calle de Los Molinos a los huertos urbanos de Lakuabizkarra, pasando por las fuentes de agua del anillo verde o los ya famosos 'guarda bicis', entre otros muchos. Joseba Perea, Joseba Martínez de Guereñu y Daniel Marijuan fomentaron el txoko de los gigantes y cabezudos, el más votado en los presupuestos participativos de 2024. El trío no quiso faltar al encuentro, donde coincidieron con Laura Cortés, que brilló en la primera edición con la idea de hacer accesible la Plaza de la Constitución, o Estitxu Jiménez y Rocío Martínez, que sugirieron el 'pump track' de Zabalgana.

Las concejalas de Espacio Público, Beatriz Artolazabal; Promoción Económica, María Nanclares; y Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, se sumaron a la fiesta de cumpleaños junto a los ediles de EH Bildu, Alberto Porras y Jon Molina; la del PP, Marta Alaña; y el de Elkarrekin, Óscar Fernández.

El público que acudió a la convocatoria en el Palacio de Congresos Europa disfrutó de una exposición que recoge los más de 50 proyectos que se han llevado a la práctica hasta el momento gracias a la iniciativa municipal. Itziar Gutiérrez condujo con arte el acto al que también asistieron David Díaz, Izaskun Fernández de Landa, Vidal de la Serna, Ana Santor, que acudió arropada por sus hijos Jon y Josu Martínez, Guillermo Domínguez, Marisa Rico, Clara Álvarez o Francisco Javier Menéndez, entre otros.

