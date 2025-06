El Mirador: Creadores de proyectos innovadores

Joseba Fiestras Viernes, 27 de junio 2025, 00:21 Comenta Compartir

El futuro no se espera, se construye, y cada vez son más los y las jóvenes que deciden ponerse manos a la obra, demostrando que el emprendimiento no tiene edad. Bajo esta premisa nace Araba Venture, un punto de conexión para generar negocio y potenciar el talento alavés. Helena Díez Fuentes condujo la gala inaugural en la que el diputado general, Ramiro González, la directora gerente de EL CORREO en Álava, María Goti; el presidente de Fundación Vital Fundazioa, Jon Urresti; y la directora vasca de Emprendimiento, Ane Miren de Ariño; saludaron a la audiencia.

Innovación, ideas frescas y ambición se dieron la mano en un evento que abre puertas, derriba barreras y demuestra que las grandes oportunidades empiezan con una buena idea. Asistentes como la diputada de Desarrollo Económico, Saray Zárate; la directora de Innovación y Emprendimiento en la Universidad de Deusto, Garbiñe Henry; la directora de EL CORREO en Álava, Zuriñe Ortiz de Latierro; el director de Emprendimiento de la SPRI, José Luis España; Manoli Igartua, de la EHU; María Zabaleta, de Michelin; el director de Kutxabank Álava, Axier Urresti; el director foral de Desarrollo Económico, Ander Larrinaga; Eneko Knörr, de Stabolut; o François Derbaix, de Indexa Capital; entre otros, coincidieron con jóvenes emprendedores como Xavier Planell y Alexis Sans, de Kirodo; Mónica Soleto, Ignacio Ortiz de Zárate y David y Margarita Ibáñez, de Novaut; Pablo Atela, Salomón Nsué, José Valenciano y Marco Besteiro, de The Pulse; Sergio Armentia y Pablo Pau, de Vam App; Abigail Matute, Xabier Ochoa, Álvaro Elorrieta y Emma Pablos, de Seaquenz; Leandro Lorenzo y Pau Puiggròs, de Player to player; Imanol Olaskoaga, Abraham Zuazo y David Mignanelli, de Powerfultree; Ernesto Ojeda, Saira Rivas, Boris Rodríguez y Cristina Higueras, de Psifiacos; Jon Ander Ruiz, de Alias Robotics; Igone Ruiz de Azúa, de Amazinglers; David Barco, Ignasi Pérez y Roger Buxadé, de Atom Modular; Víctor Lozano, de Biklin; Olaia Gómez, Anna Sibero y Borja Balparda, de Data Value; David Fernández y José Francisco Martín, de Blink Saddles; o Eduardo Martínez, Xigor Bereizar, Toni Vera y Nahia Espinosa, de Dryfing.