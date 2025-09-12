El mirador: El corazón de Farmaconsulting

«Con vocación de servicio al sector y con el propósito de acompañar a los farmacéuticos en la planificación de su futuro patrimonial». Así presentó ... ayer Farmaconsulting el centro 'Kardia', una nueva instalación orientada a asesorar a los profesionales en la gestión de su capital. La compañía alavesa, líder en compraventas de farmacias, celebró este jueves la puesta de largo de su equipamiento con unas jornadas lideradas por su director general, Alfredo Alonso, que abrió el encuentro con una ponencia sobre la importancia de planificar la gestión del patrimonio antes de jubilarse.

A la apertura del local, ubicado en el número 2 de la calle Portal de Lasarte, acudieron representantes del sector farmacéutico de media España como Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Junto al líder de todos los boticarios españoles vino una amplia delegación territorial con figuras como Juan Uriarte (Bizkaia), Enrique Rodríguez (Gipuzkoa), Jaime Román (Sevilla), Paula Payá (Murcia) o Pedro Rivero, vicepresidente del colegio alavés. El poder de convocatoria llegó a las principales distribuidoras, ya que estuvieron presentes figuras como el presidente de Hefame Enrique Ayuso, el de Unnefar Fernando Fombona, o el director general de Nafarco Íñigo Aguirrezábal.

Tampoco se perdieron el acto representantes institucionales como la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, o la diputada de Desarrollo Económico, Saray Zárate.

En cualquier caso, la cita fue, sobre todo, una ocasión de celebración para profesionales de la compañía como Félix Ángel Fernández, Mario Librado, Ainhoa Iturritza, Alfredo Alonso, Manuel Muñoz, María José Rebollo, Ainhoa Muñoz, David Sabater, Joaquín Cabeza, Sara Alonso o Carlos Borja Carmona.

El espacio, diseñado con criterios de sostenibilidad, evitará la emisión de más de 33 toneladas de dióxido de carbono al año. La llamativa iluminación de la entrada es obra de Daniel Canogar, que estuvo presente junto a otros arquitectos y artistas. Entre ellos, Jovino Martínez, Zuriñe Zelaia, Cristina Babiloni o Rodrigo Viloria.