Ainhoa Iturritza, Mario Librado, Félix Ángel Fernández, Alfredo Alonso y Gorka Calvete

Ainhoa Iturritza, Mario Librado, Félix Ángel Fernández, Alfredo Alonso y Gorka Calvete Igor Martín
Vida social

El mirador: El corazón de Farmaconsulting

La firma alavesa, líder en compraventas de farmacias, abre 'Kardia', un centro de asesoramiento patrimonial para el sector farmacéutico

J. M. Navarro

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:16

«Con vocación de servicio al sector y con el propósito de acompañar a los farmacéuticos en la planificación de su futuro patrimonial». Así presentó ... ayer Farmaconsulting el centro 'Kardia', una nueva instalación orientada a asesorar a los profesionales en la gestión de su capital. La compañía alavesa, líder en compraventas de farmacias, celebró este jueves la puesta de largo de su equipamiento con unas jornadas lideradas por su director general, Alfredo Alonso, que abrió el encuentro con una ponencia sobre la importancia de planificar la gestión del patrimonio antes de jubilarse.

