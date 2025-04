El Mirador: Una comedia con muchas capas

Pedro Cerezo, Alejandro Chaparro, Víctor de la Fuente y José Cobertera, los protagonistas de 'Ya me has tocado el cuento'.

Una comedia fresca y gamberra donde la audiencia conoce a cuatro príncipes desesperados por recuperar sus vidas felices. Y es que Aurora, Bella, Cenicienta y Blancanieves han volado del nido para vivir experiencias solas en el mundo real. Esta es la premisa de 'Ya me has tocado el cuento', un montaje escénico en el que Florian, Felipe, Bestia y Enrique emprenden un viaje introspectivo en busca de sus mujeres. No se sabe si las encontrarán, pero por el camino hallarán algo inesperado que no conocían: Una masculinidad más sana. Pedro Cerezo, Alejandro Chaparro, Víctor de la Fuente y José Cobertera son los cuatro actores que dan vida a estos 'cuentistas' en la obra teatral que llenó la sala Vital Fundazioa Kulturunea.

Tras la original propuesta, el público participó en un coloquio moderado por la periodista Jaione Sanz en el que se reflexionó sobre la igualdad de género. La directora de la Fundación Vital, Arantxa Ibáñez de Opacua, no faltó a la concurrida cita. Joana Sánchez, Naomi Pérez de Eulate y Yolanda Berganzo, del equipo organizativo, cuidaron que todo transcurriese sin percances. Asistentes como Feli Arroyo, Nieves Arana, Amaia Santa Cruz y Nerea Alegre disfrutaron de la jornada. «Mis queridos príncipes, azules y encantadores, no os habéis visto en situaciones peores», es lo que les dice el Hada Madrina a los protagonistas del la representación al enterarse se que sus princesas se han ido.

Y entre risa y risa, consideraciones que invitaban al análisis despojando de estereotipos a esos personajes de cuentos de hadas en una comedia fresca y transgresora. Aplaudieron el espectáculo Javier Villullas, Ainara Pereda, Oier García de Andoin, Elena Sanz, Belén Fernández, Aitziber Medina, Rocío Vela, Vega Cenea o Javier Martínez y Reyes S-Guardamino, que acudieron a la divertida función teatral junto a sus dos hijas Esther y Gabriela Martínez.