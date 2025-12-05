El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cristina González, Uxua García Antoñana, Leire García López de Munain, Unai Beltrán de Lubiano y Ana del Val.

Cristina González, Uxua García Antoñana, Leire García López de Munain, Unai Beltrán de Lubiano y Ana del Val.
Vida social

El Mirador: Un canto al oficio tradicional

Leire García y Unai Beltrán de Lubiano, ganadores del Certamen de Artesanía Blas Arratibel 2025

Joseba Fiestras

Joseba Fiestras

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:09

En un mundo donde lo rápido gobierna, la artesanía sigue siendo ese latido clásico que recuerda las raíces. Cada pieza hecha a mano es un ... pequeño acto de resistencia, un gesto que celebra el tiempo, la paciencia y la historia compartida. De ahí que el Certamen Blas de Arratibel, que convoca anualmente el departamento foral de Empleo, Comercio y Turismo, honre a un oficio que pasa de manos sabias a ojos atentos, de generación en generación. Las diputadas de Turismo, Cristina González, y Cultura, Ana Del Val, entregaron los galardones en la gala, presentada por Josune Vélez de Mendizábal.

