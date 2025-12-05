El Mirador: Un canto al oficio tradicional

En un mundo donde lo rápido gobierna, la artesanía sigue siendo ese latido clásico que recuerda las raíces. Cada pieza hecha a mano es un ... pequeño acto de resistencia, un gesto que celebra el tiempo, la paciencia y la historia compartida. De ahí que el Certamen Blas de Arratibel, que convoca anualmente el departamento foral de Empleo, Comercio y Turismo, honre a un oficio que pasa de manos sabias a ojos atentos, de generación en generación. Las diputadas de Turismo, Cristina González, y Cultura, Ana Del Val, entregaron los galardones en la gala, presentada por Josune Vélez de Mendizábal.

Leire García López de Munain fue premiada en la modalidad A por su obra '1111': una pieza de cerámica realizada con gres y formada por un sinfín de pequeñas partes, modeladas una a una y unidas, creando una forma viva y con movimiento. Por su parte, Unai Beltrán de Lubiano fue recompensado en la Modalidad B, de por su trabajo 'Magaletan': una mesa de madera de roble caracterizada por la forma redondeada de las patas. El escultor Xabier Santxotena y la directora del Museo de Bellas Artes, Sara González de Aspuru, valoraron positivamente las creaciones, lo mismo que Ana María Gegúndez.

En el acto, la Escuela de Artes y Oficios recibía un homenaje por su papel esencial durante los últimos 251 años en la formación de nuevos y nuevas artesanas. Su directora, Uxua García Antoñana, agradeció el gesto ante colegas como Puy Díaz de Tuesta, Emi Caro, Pruden Gadeo, María José Sánchez, Iñaki Aguirre, Eva Gadea, Belén Chorro o Piko Zulueta.

En esas imperfecciones que las máquinas no saben imitar reside la belleza más humana y la artesanía enseña que crear no es producir, es contar, preservar y honrar. Así lo entendieron asistentes como la concejala de Deporte, Ana López de Uralde; la directora vasca de Turismo, Clara Navas; el director foral de la misma área, Felipe García; o la ceramista Ángela Echevarría; entre otros.