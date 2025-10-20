El Ministerio lanza por 2,7 millones la reforma del nudo de Armiñón en sentido Vitoria para acabar con los atascos

La segunda fase para solventar los problemas de tráfico en el nudo de Armiñón echa a rodar. El Ministerio de Transportes sacó el pasado viernes ... a información pública el contrato para culminar las obras en el ramal Madrid-Vitoria y solventar los habituales atascos que se producen en la conexión entre la A-1 y la AP-1.

Tras la finalización de los trabajos en la conexión Vitoria-Madrid, ahora el Gobierno central se dispone a mejorar el nudo en el sentido inverso. Es decir, en el tramo que conecta a los conductores desde Burgos cuando ponen rumbo a Irún. Para ello, el Ministerio invertirá 2,7 millones en la obra y gastará otros 189.000 euros en expropiaciones. En total, 2,89 millones para mejorar la conexión en uno de los puntos con mayor densidad de tráfico en la red viaria alavesa.

Las obras se desarrollarán a lo largo del año que viene, aunque no se detalla cuánto tiempo durarán desde su comienzo. Lo que se hará, a grandes rasgos, es ensanchar la conexión entre la autovía y la autopista para que haya más margen para incorporarse al tramo compartido entre la A-1 y la AP-1 hasta Vitoria.

Se estirarán los carriles de incorporación, de modo que no se pasará de forma abrupta a cuatro carriles como hasta ahora, sino que habrá un tramo de 750 metros con cinco carriles y un segundo de la misma distancia con cuatro. En total, 1,5 kilómetros para que la autovía asuma todo el volumen de tráfico compartido antes de adentrarse en el condado de Treviño.

La memoria del proyecto desglosa, además, estimaciones de tráfico. Así, el año que viene circularán por el nudo de Armiñón unos 12.800 vehículos cada día por sentido -un poco más en el Burgos-Vitoria-, de los que casi un tercio son convoyes pesados como camiones o autobuses. Sin embargo, los cálculos del estudio encargado por el Ministerio es que esto siga creciendo hasta los 17.000 dentro de dos décadas. Entonces, en hora punta podrían recorrer este nodo hasta 2.500 vehículos.