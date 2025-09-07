El Ministerio concede a la fábrica un 20% de la potencia eléctrica que exigía Euskadi

En el cúmulo de buenas noticias para Mercedes –a expensas de lo que ocurra este otoño en los mercados– se suma el acceso a más ... potencia para poder producir las furgonetas eléctricas. La inversión de 10 millones en la subestación que tiene Red Eléctrica cerca de la Avenida de Los Huetos será para la compañía alemana.

El acceso a este 'enchufe' era uno de los que había sacado a concurso el Gobierno central para dar un balón de oxígeno a Euskadi, tal y como avanzó EL CORREO. En apenas tres años la industria local ha multiplicado por ocho sus solicitudes para 'enchufarse' a la red que transporta la electricidad hasta un volumen de más de 2.000 megavatios y Lakua lleva meses pidiendo medidas a Madrid que ayudasen a desatascar.

Después de las continuas exigencias desde Lakua para agilizar las peticiones de las empresas, en abril el Ministerio para la Transición Ecológica trasladó a siete firmas una propuesta para liberar 1.380 megavatios de potencia en dos subestaciones vascas: la de Arrigorriaga y otra más en Vitoria.

En la capital alavesa, ese concurso supone desatascar 383 megavatios, casi el 20% de lo que está pidiendo toda la industria vasca. Mercedes competía en este punto con otra empresa, pero fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han confirmado a este periódico que el rival de la factoría alemana –cuya identidad nunca ha trascendido– se ha retirado del proceso tras la fase de alegaciones.

La ampliación de este nudo de la red eléctrica se puso en marcha en abril de 2024, cuando la cartera de Sara Aagesen –entonces en manos de Teresa Ribera– aprobó nuevos compromisos de inversión que 'agraciaron' a Vitoria con esta ampliación, que cuesta 10,4 millones a Red Eléctrica.

En paralelo a la subestación alavesa está la pugna por el 'enchufe' vizcaíno de Arrigorriaga. Allí hay una batalla entre cinco fábricas para acceder a este nudo, donde encajarían especialmente los planes de descarbonización de la cementera de Heidelberg Materials en la propia Arrigorriaga. En este caso, sin embargo, todavía no se ha resuelto el concurso para repartir los 993 megavatios en suelo vizcaíno.