Miles de profesores piden en Vitoria a Educación que deje de «teatralizar» y atienda sus demandas

Sexto día de huelga en la educación pública vasca y miles de docentes han vuelto a salir a las calles para presionar al Gobierno vasco ... y exigir un nuevo convenio. Tras la multitudinaria manifestación ayer en Bilbao (con 10.000 asistentes), las marchas se han celebrado este miércoles en las tres capitales vascas. En Vitoria ha partido a las 11.30 horas desde la plaza Bilbao y miles de profesores han recorrido el centro hasta llegar a la plaza de los Fueros. Los sindicatos han cifrado el seguimiento en un 75%, en Álava cerca de 8.000 trabajadores estaban llamados a la huelga.

«Estamos muy contentas porque miles de trabajadoras hemos vuelto a llenar las calles, pero a la vez estamos preocupadas por la actitud que ha tomado el departamento de Educación», ha trasladado Txiki Estivariz, portavoz de Steilas. «Le pedimos que deje de teatralizar mesas negociadoras y que ponga sobre la mesa contenidos que den respuesta a nuestras reivindicaciones, que saben muy bien cuáles son. Necesitamos una negociación real aquí y ahora», ha añadido.

El malestar de los docentes es evidente después de que la noche del lunes tuviera lugar el último intento de solucionar un conflicto durante una reunión que se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Educación envió por la mañana -menos de 24 horas antes de que arrancase la huelga- una nueva propuesta a los sindicatos y les citó en Lakua para un encuentro a media tarde. Este gesto despertó las críticas de los trabajadores, que acusan a la consejería de no dar margen a la negociación.

El Gobierno planteaba mejoras de calado; por ejemplo, aumentar los complementos específicos, reducir el horario lectivo, mejoras en la jubilación y para los interinos, planes de salud sociolaboral, crear una comisión para analizar la disminución de la burocracia… Los sindicatos realizaron aportaciones, pero todo saltó por los aires cuando esos compromisos no se plasmaron por escrito.

Intereses políticos

Los trabajadores se han mostrado muy críticos con la actitud mostrada por el área que lidera Begoña Pedrosa. «Se ha afirmado que el problema son las huelgas y se nos ha acusado de perseguir intereses políticos. Pero el problema no son las huelgas sino la situación que hay en los centros y que nos ha llevado a esta dinámica de protestas», ha expresado Urdax Bañuelos, portavoz de ELA. «Mientras no haya contenidos sobre la mesa y no se nos dé respuesta seguiremos en la calle y movilizándonos», ha advertido. «El departamento actúa irresponsablemente tensionando y creando desazón en los trabajadores y familias. Es el momento de que devuelvan la dignidad a la educación pública», ha señalado por su parte Gontzal Moratalla, de LAB.

La consejería denuncia lo que considera una convocatoria «injustificada, desproporcionada e irresponsable» que «no guarda relación con la mejora del sistema educativo, sino que responde a una combinación de intereses económicos desmedidos y objetivos políticos ajenos al buen funcionamiento de los servicios públicos y a la calidad de la educación del alumnado».

Además de un nuevo convenio, los profesores exigen aligerar la carga de trabajo, reducir las tareas burocráticas, más recursos humanos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, rebajar el número de estudiantes por aula, consolidar y garantizar el empleo, mejorar las condiciones para la jubilación, recuperar el poder adquisitivo y garantizar la salud laboral, el euskera y la coeducación.