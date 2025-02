Miles de profesores de toda Euskadi se manifiestan en Vitoria por un nuevo convenio

Miles de profesores llegados de diferentes puntos de Euskadi se han manifestado este jueves en Vitoria duranta la cuarta jornada de huelga en la enseñanza ... pública. Los sindicatos convocantes, Steilas, LAB, ELA y CCOO han cifrado el seguimiento en un 75%, la misma cifra que ayer. La multitudinaria manifestación -a la que han llegado muchos docentes en autobuses desde otros lugares- ha partido desde el Palacio Europa para llegar hasta la sede del Gobierno vasco en Lakua.

Los portavoces sindicales han vuelto a exigir al departamento de Educación una negociación «real» y que atienda a sus reclamaciones. Entre las principales reivindicaciones están recuperar el poder adquisitivo perdido en los quince años que lleva congelado el convenio, aliviar la carga lectiva y los trámites burocráticos, reforzar los recursos para afrontar la creciente diversidad de las aulas, un plan «urgente» de inversiones en infraestructuras, impulso al euskera, garantizar la salud laboral, consolidar y garantizar el empleo público, mejorar las condiciones para la jubilación y, en definitiva, una mejora de las condiciones laborales que repercuta en una «mejora» de la calidad de la enseñanza.

Desde las centrales se han mostrado muy críticos con el área liderada por la consejera Begoña Pedrosa por convocar reuniones «a última hora» y sin propuestas de calado. «No se nos han presentado medidas para aliviar la carga de trabajo y la subida salarial que proponen solo es aplicable a algunos puestos. Los movimientos respecto al rejuvenecimiento de la plantilla son escasos y no hay nada respecto al examen de riesgos laborales», ha resumido Haizea Arbideatza, portavoz de Steilas.

Los sindicatos han denunciado además la «voluntad» del departamento de Educación de firmar su propuesta con la minoría sindical (UGT y los interinos) «que solo representa al 10% de la plantilla». «Basta ya de propuestas que no responden a nuestras peticiones y de convocar mesas en las que no se negocia. Mejoras para todos son mejoras en la calidad educativa», ha trasladado Airtz Villar, de LAB. «Las huelgas han provocado movimientos y avances, pero no van en la dirección correcta y nosotros ya les hemos dejado claro que no estamos de acuerdo con su actitud», ha añadido Miren Zubizarreta, de ELA. «La forma de negociar no es la correcta porque no se están poniendo sobre la mesa nuestras reivindicaciones», ha zanjado Sonia Aldabe, de CCOO.

Por el momento no hay convocada ninguna reunión más con Educación y tampoco hay sobre la mesa más jornadas de huelga. Los sindicatos, sin embargo, no cierran la puerta a convocar nuevos paros si no se producen avances que les satisfagan.

Desde el departamento de Educación emitieron un comunicado incidiendo en su «disposición de mantener las vías de negociación abiertas y seguir trabajando con la seriedad y el rigor que supone reforzar el sistema público vasco de educación». Defienden que «las mejoras de las condiciones laborales del personal docente han sido replanteadas hasta en dos ocasiones esta misma semana, tras la escucha de los requerimientos por parte de los sindicatos» e insisten en que la voluntad de acuerdo por su parte se mantiene «intacta».