Se han desarrollado versiones femenina, masculina y no binaria.

Se han desarrollado versiones femenina, masculina y no binaria. E. C.

Un metahumano interactivo, nuevo guía turístico del Valle Salado de Añana

Los visitantes pueden conversar con un holograma 3D de tamaño real en seis idiomas. Se trata del primer avatar multilingüe de estas características de España

N. Salazar

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:35

Comenta

El Valle Salado ha incorporado a su equipo de guías turísticos a un metahumano interactivo. Situado en el edificio de 'El torco', en la zona ... de la tienda, los visitantes pueden conversar con un holograma 3D de tamaño real dotado de inteligencia artificial. Pueden plantearle sus dudas y preguntas en castellano, euskera, catalán, inglés, alemán y francés.

