Un metahumano interactivo, nuevo guía turístico del Valle Salado de Añana
Los visitantes pueden conversar con un holograma 3D de tamaño real en seis idiomas. Se trata del primer avatar multilingüe de estas características de España
N. Salazar
Lunes, 13 de octubre 2025, 13:35
El Valle Salado ha incorporado a su equipo de guías turísticos a un metahumano interactivo. Situado en el edificio de 'El torco', en la zona ... de la tienda, los visitantes pueden conversar con un holograma 3D de tamaño real dotado de inteligencia artificial. Pueden plantearle sus dudas y preguntas en castellano, euskera, catalán, inglés, alemán y francés.
Según explica la empresa que se ha encargado de crear el avatar 'El saline@', Peninsula Corporate Innovation, «se ha incorporado una plataforma de IA conversacional con tecnología Retrieval-Augmented Generation (RAG) que le permite acceder a una base de conocimiento sobre el Valle Salado y ofrecer respuestas precisas y relevantes». Se trata del primer metahumano multilingüe interactivo de España.
El director gerente del Valle Salado, Pablo de Oraá, ha explicado que los visitantes pueden ya encontrar este avatar en la tienda de 'El Torco' y conversar con él de manera fluida con solo apretar un botón. Este proyecto se encuentra en fase de actualización de volcabulario. «En estos momentos se van incorporando nuevas palabras que la IA confunde, sobre todo en euskera y catalán». De hecho, se ha implantado un sistema autónomo de gestión de contenidos que permite a la Fundación Valle Salado actualizar la base de conocimiento de forma independiente, garantizando el control a largo plazo.
Con este proyecto, financiado con fondos europeos Next Generation, el Valle Salado se posiciona a la vanguardia de la innovación turística en España y como un destino referente en el uso de tecnologías avanzadas. Este metahumano interactivo ha sido diseñado con un alto nivel de realismo, con texturas avanzadas, sincronización labial precisa y un amplio rango de expresiones faciales. Se han desarrollado versiones masculina, femenina y no binaria.
