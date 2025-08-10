Merlin pide los permisos ambientales para levantar su tercer centro de datos

Con las obras del segundo centro de datos en marcha, Merlin Properties empieza a pensar en el futuro cuando acaben esos trabajos. La tecnológica madrileña ... ha solicitado ya ante el Gobierno vasco los permisos medioambientales para levantar su tercer campus en Arasur. La documentación presentada al Departamento de Industria ya está bajo el análisis de los técnicos a la espera de las alegaciones que la ciudadanía pueda presentar contra el proyecto, que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

La compañía ofrece en sus escritos varios detalles sobre cómo será esa tercera infraestructura. El futuro edificio ocupará una parcela de más de 42.000 metros cuadrados, aunque sólo 14.335 se dedicarán al centro de datos propiamente dicho. El resto se repartirá entre aparcamientos, zonas verdes, depósitos de diésel para generar electricidad en caso de que se den cortes en la red y muelles de carga, entre otros.

Aunque la compañía no detalla cuánto dinero costará el nuevo proyecto, sí presenta unas estimaciones de consumo energético según las cuáles este equipamiento entraría en funcionamiento en 2027. Será el centro de datos más potente de los tres que quiere levantar Merlin en esta primera fase, con una potencia de 90 megavatios, de los cuales 60 serán de capacidad tecnológica al servicio de los clientes que quieran alojar aquí la información, como hacen aquí firmas del nivel de Meta o el gigante americano de la inteligencia artificial CoreWeave.

Factura eléctrica A pleno rendimiento, en 2029, el consumo del bloque será el equivalente a 100.000 hogares

El consumo de electricidad a pleno rendimiento, a partir de 2029, sería de una cantidad (353.576 MWh al año) equivalente a la luz que gastan al año 100.000 hogares o lo que supondría cargar siete millones de coches eléctricos.

Para sacar adelante el trabajo de ese futuro equipamiento, Merlin estima que será necesario contar con 60 trabajadores, a razón de 20 empleados por turno.

A esas cifras habrá que sumar el desarrollo del resto de centros de datos de Merlin. La empresa madrileña quiere hacer un total de seis en Arasur. De ellos, uno está construido. Hay un segundo que está en obras –los trabajos son visibles incluso desde fuera del polígono de Rivabellosa– desde febrero y, según el cronograma de consumos de Merlin, empezará a funcionar el año que viene.

Plazos El equipamiento podría entrar en funcionamiento a partir de 2027 según los datos presentados a Lakua

Para el que ahora se piden los permisos medioambientales será el tercero si el Gobierno vasco le da luz verde. Después llegará una nueva ampliación que levantará tres centros de datos para hacer un total de seis, tal y como avanzó EL CORREO. En total, según las estimaciones de la propia Merlin Properties, la empresa invertirá 3.300 millones de euros. Álava se convertirá así en el mayor campus de datos de España mientras no se concreten las expansiones de Amazon por Aragón y la propia Merlin por Extremadura.

En los últimos años Euskadi se ha consolidado como un sitio particularmente atractivo para este sector gracias a redes como 'Marea', el gran cable de datos entre Estados Unidos y Europa, unidos por el Atlántico entre Virginia Beach y Sopela. Ese enlace es 16 veces más rápido que la conexión habitual de internet y, ya en suelo europeo, atraviesa Álava.

A los planes de Merlin se suman, además, los centros de datos de ADI, la firma que lideran Dominion y el propio Gobierno vasco junto a empresas como Kutxabank, Euskaltel o Iberdrola. La compañía ya tiene un equipamiento en Bizkaia y está levantando un segundo centro en Mondragón. Por su parte, Sarenet también impulsa varias infraestructuras en Zamudio.