El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
l primer centro de datos ya está en pie y hay un segundo en obras. Avelino Gómez

Merlin pide los permisos ambientales para levantar su tercer centro de datos

El Gobierno vasco ya estudia los documentos para la aprobación del bloque que culminará la primera etapa de expansión de la firma tecnológica por Arasur

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:05

Con las obras del segundo centro de datos en marcha, Merlin Properties empieza a pensar en el futuro cuando acaben esos trabajos. La tecnológica madrileña ... ha solicitado ya ante el Gobierno vasco los permisos medioambientales para levantar su tercer campus en Arasur. La documentación presentada al Departamento de Industria ya está bajo el análisis de los técnicos a la espera de las alegaciones que la ciudadanía pueda presentar contra el proyecto, que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El polémico anuncio de vaqueros que enfrenta a 'wokes' y trumpistas en EE UU
  2. 2 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  3. 3

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  4. 4

    «Vendimos todas las figuras de Celedón el primer día»
  5. 5

    «En clase me aburro, pero aquí me motivan»
  6. 6

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  7. 7

    Oficial: Villalibre cedido al Racing
  8. 8

    Fermin Muguruza pide Â«pluralidadÂ» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  9. 9

    Los robos de móviles y carteras vuelven a ser el delito más repetido en fiestas de Vitoria
  10. 10

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Merlin pide los permisos ambientales para levantar su tercer centro de datos

Merlin pide los permisos ambientales para levantar su tercer centro de datos