Mercedes Vitoria da marcha atrás y finalmente no instalará en Azucarera su «proyecto estratégico»

Mercedes Vitoria da marcha atrás. Después de que Sprilur anunciase a los negocios alquilados en la planta baja de Azucarera de que tendrían que marcharse ... para dar cabida a un «proyecto estratégico» de la multinacional alemana, el gestor público de este espacio ha comunicado a estas mismas empresas que «Mercedes finalmente no se va a instalar en el edificio», aunque sin concretar más explicaciones.

La decisión llega cuando entidades que ya estaban asentadas en esta ubicación como Ajebask o Stansol han hecho las maletas para abandonar este nivel de Azucarera. El movimiento de Mercedes hizo que la asociación de jóvenes empresarios del territorio decidiese mudarse a unas oficinas en el barrio de San Martín. Stansol, por su parte, también trabaja en un traslado hacia un local del centro de Vitoria.

Estas empresas, junto a Ayesa (la antigua Ibermática), trabajaban en locales alquilados en esta planta del histórico edificio. Sin embargo, hace unos meses Sprilur empezó a informar a estos inquilinos de que no renovaría los contratos de alquiler para dar espacio a esa iniciativa del gigante alemán, que «contempla la utilización de la planta baja del edificio Azucarera» y que lo hará «por fases entre 2025 y 2026». Entonces Sprilur se abrió a ofrecer «alternativas de reubicación» a las empresas allí asentadas.

Ahora el resultado, sin embargo, es el exactamente opuesto. La planta baja, que ya tenía locales vacíos, se queda todavía más desierta. En este nivel había tres oficinas vacías a las que ahora se incorporan dos espacios más. Sobre el cambio de rumbo de Mercedes, fuentes consultadas por este periódico trasladan que Sprilur no ha dado más explicaciones.

En Azucarera, aparte de las empresas de la planta baja, también hay otras en los niveles superiores. Allí está, por ejemplo, la sede del Basque Automotive Manufacturing Center (BAM), el centro de fabricación avanzada que impulsan la propia Mercedes con Gestamp y MB Sistemas. Su polo de I+D está en Azucarera de forma provisional, mientras Sprilur culmina las obras de la que será su sede en el polígono industrial de Júndiz.