Vista del edificio de Azucarera, que ahora está rodeado por las obras de la plataforma eléctrica VAN.EA de Mercedes E. C.

Mercedes Vitoria da marcha atrás y finalmente no instalará en Azucarera su «proyecto estratégico»

Sprilur comunica ahora a las empresas de la planta baja que finalmente podrán quedarse en este edificio, aunque muchas ya han hecho las maletas

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:36

Mercedes Vitoria da marcha atrás. Después de que Sprilur anunciase a los negocios alquilados en la planta baja de Azucarera de que tendrían que marcharse ... para dar cabida a un «proyecto estratégico» de la multinacional alemana, el gestor público de este espacio ha comunicado a estas mismas empresas que «Mercedes finalmente no se va a instalar en el edificio», aunque sin concretar más explicaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

