Mercado de verano en Peñacerrada y reto para subir diez veces a Herrera en bici Miembros de Arnasa apoyan el reto de Javier Prieto. / E. C. MARTA PECIÑA Jueves, 18 julio 2019, 18:29

El sábado será día de fiesta en Peñacerrada, donde se celebra el mercado de verano en el que se podrán encontrar productos de la comarca en los puestos que estarán abiertos durante la mañana. Una de las actividades más atractiva será la alubia da que preparará en directo Juan Tomás Iturbe 'Pikizu', con productos de la zona.

El ciclista Javier Prieto afrontará al reto solidario de ascender en diez ocasiones el puerto de Herrera en el trayecto que enlaza Peñacerrada con Leza para salvar los 8.848 metros de desnivel acumulados, equivalentes a la altura del Everest. Prieto tiene como objetivo recaudar fondos para la asociación Arnasa de fibrosis quística. El reto arrancará a las siete de la mañana y se prolongará durante todo el día hasta a las once de la noche aproximadamente. Durante el trayecto, de más de 260 kilómetros, estará acompañado de otros ciclistas y seguidores del canal de You Tube Pedales Solidarios. Para animar a Prieto, Arnasa ha organizado un programa que incluye pintxo-pote solidario con chorizo a la sidra a partir de las once, espectáculo de magia y castillos hinchables a mediodía, un concurso de mus, una comida popular a la una y media, campeonato de mus a las cuatro y media y un concierto con Txuki Killers para cerrar la jornada.

Por la mañana, habrá visitas guiadas por Peñacerrada, a las once y media y a la una y también se pondrá en marcha un servicio de autobús gratuito que saldrá a las 9.45 de Kontrasta y pasará por Maestu, Santa Cruz de Campezo, Bernedo y Lagrán.