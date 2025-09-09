El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cuando el hijo de Colón pasó por Álava en mula

Hernando Colón transportaba a Sevilla la más importante biblioteca del siglo XVI

Francisco Góngora

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:15

Viajamos en el tiempo a 1531. Un grupo de eruditos europeos encabezado por Hernando Colón viaja por España camino de Sevilla. Han estado recopilando libros ... de Italia, Lovaina y Amberes pasando por París. Cruzan la frontera, pasan el túnel de San Adrián, cabalgan por la Llanada y se acercan a Vitoria. Conducen una recua de mulas con un gran tesoro: una parte de la primera biblioteca moderna de la Historia, el resultado de muchos años de recopilación de libros y documentos en todos los idiomas conocidos. Colón, el hijo pequeño del descubridor de América, quiere tener a mano todo el conocimiento del mundo de la época, la gran biblioteca universal. Lleva en el proyecto desde 1513. Logrará instalar en su casa de la Puerta de Goles de Sevilla los 15.000 libros y documentos y las 3.000 imágenes que logró reunir a lo largo de su vida y que es un legado fabuloso, actualmente en la catedral de Sevilla, dentro de la Institución Colombina, que la gestiona. De aquel formidable conjunto solo quedan unos 4.000 volúmenes. Los restantes se han perdido o dispersado por el mundo. Recientemente se dio a conocer que el Libro de los Epítomes (resúmenes de libros) se encontraba en Copenhague.

Cuando el hijo de Colón pasó por Álava en mula