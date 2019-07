El mejor truco se acerca a Vitoria El famoso Anthony Blake vuelve a la cita. La ciudad reunirá en septiembre a 400 de los mejores ilusionistas del mundo. Anthony Blake, Den Den, DK... y estrenará un concurso de magia para niños RAMÓN ALBERTUS Miércoles, 24 julio 2019, 19:09

El público ha salido encantado con los números de magos de la talla del argentino René Lavand o Juan Tamariz durante las anteriores ediciones. Una de las señas de su éxito es que la mayoría de los nombres que componen el cartel de Magialdia, la gran cita alavesa con el ilusionismo, «vienen expresamente a Vitoria», indica José Ángel Suárez, director del festival que celebra su 31 edición del 16 al 22 de septiembre con sede principal en el Palacio Europa.

No son paradas de largas giras. Van más allá de trucos recurrentes de conejos y chisteras. Lo exclusivo de estas citas ha hecho que el programa se convierta en uno de los más prestigiosos a nivel nacional. «Lo mágico sigue siendo mágico y lo imposible es posible», señaló la concejala de Cultura, Estíbaliz Canto, acerca del programa que volverá a reunir a más de 400 magos profesionales y aficionados en unas jornadas de trabajo que se acompañarán de diferentes espectáculos en escenarios como el del Teatro Principal.

El avance contempla como novedad un concurso de magia para niños que se celebrará el sábado 14 de septiembre en la librería Astrolibros (hasta 14 años). «No es competitivo», resaltó el organizador de la cita. «Los premios se sortean porque no queremos crear competitividad entre los jóvenes», subrayó Suárez, quien indicó que todos los espectáculos y horarios definitivos se anunciarán a finales de agosto.

Además, repiten dos de las apuestas que se iniciaron en la pasada edición. «Nuestra intención es que siempre que se haga una aportación al festival se quede permanente», indica Suárez. Es el caso de la expansión a Zabalgana con números en diferentes escaparates del barrio y el programa para adultos que se celebra en el Aula Fundación Vital. Es en este programa donde destaca uno de los grandes nombres de la cita: el mentalista Anthony Blake. Presentará 'Pensamientos confidenciales' el sábado 21 de septiembre. El famoso ilusionista promete un espectáculo «divertido con mucho ritmo». El otro número para adultos lo llevará a cabo Alberto de Figueiredo, conocido por su intervención en programas como 'Buenafuente' o 'Shalakabula'. Entre los trucos más brillantes que se verán se encuentran los de la japonesa Hannah, una joven japonesa de «solo 19 años que ya ha dado la vuelta al mundo» como una de las grandes promesas de la magia actual. También el japonés Den Den y DK, «al que nadie ha visto más que en el Congreso Mundial de Magia de Corea» que ganó en la pasada edición y el uruguayo Daniel Ketchedjian.

Penn & Teller Fool US, el concurso televisivo de magos más visto en Estados Unidos, realizará su único casting en España durante el festival Magialdia. Estas pruebas abiertas ya se celebraron el año pasado. Cinco minutos deben bastar para sorprender en las audiciones del Europa. Acerca del nivel de los magos españoles del año pasado, su productor Lincoln Hiatt reivindica a los magos nacionales. «Saben que los trucos no se hacen solo con las manos, también con la cabeza y el corazón». El productor televisivo también indicó que estudian crear un premio Fool Us para la próxima edición cuyo ganador viajará a Las Vegas como parte del show. «Todavía podemos sorprender», afirma Suárez acerca de los próximos avances.