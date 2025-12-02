La mejor pizza de Euskadi se hornea en el Casco Viejo de Vitoria Dottor Pizza también logra el cuarto puesto en el Top 15 Spain del tercer campeonato de España

N. Salazar Martes, 2 de diciembre 2025, 13:24

En pleno corazón del casco antiguo de Vitoria se cocina la mejor pizza de Euskadi. Denominada 'Basoa' y elaborada por Dottor Pizza, se ha colocado en el primer puesto del ranking vasco y en el cuarto lugar del top 15 Spain en el III Campeonato de España de Pizzas.

Dottor Pizza, ubicada en la calle Herrería, gana a sus competidoras vascas por tercer año consecutivo. En esta ocasión se ha presentado con la pizza Basoa.

Una 'euskalpizza' con esencia italiana

Ingredientes: masa mezcla de harinas tipo 0 , crema de patata morada, burrata ahumada, boletus edulis frescos, carbocrema (yema de huevo y pecorino), AOVE Bio Variedad Coupage y perejil

Alérgenos: huevos, lácteos, gluten, puede contener sulfitos (boletus frescos)

La pizza ganadora está inspirada en la estación otoñal. Se denomina Basoa, que en euskera significa bosque, ya que es una propuesta basada en los bosques autóctonos y en la magia del otoño.

Está elaborada con masa 100% hecha a mano, fermentada 24 horas con harinas seleccionadas de origen nacional.

Contiene crema de patata morada (dándole a la pizza una base de color lavanda), burrata ahumada de la region de Puglia , boletus edulis frescos (producto protagonista de los bosques vascos), carbocrema (una emulsión de yema de huevo y pecorino romano), perejil y aceite de oliva virgen extra bio, variedad coupage, de origen navarro.

Precio: 16,5 euros.

Dottor Pizza

Es una pizzería típica italiana, ubicada en el casco antiguo de Vitoria-Gasteiz, donde se ofrecen pizzas caseras con productos de primera calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados. Además de pizzas, disponen de platos típicos italianos, entre los que se encuentran diversos entrantes, sugerencias fuera de carta, postres y demás propuestas. Todos ellos inspirados en los orígenes de Federico, pizzaiolo y propietario, originario de la región de Abruzzo (Italia), que con su socio Gonzalo empezó este proyecto en 2019.

Las otras dos mejores pizzas vascas

La segunda mejor pizza del País Vasco: Jaleo, 'Di Donostti'.

La tercera: Pizzería Formaggi, 'La Campeona'.

Ranking general

En el ranking general del concurso, el primer premio en el III Campeonato de España de Pizzas ha ido a parar al Harinella, en Valencia, con una pizza con un toque japonés. La base blanca, elaborada con mozzarella 100% «Fior di latte» italiana, se funde con la elegancia del atún bonito del norte español, las cebollas rojas agridulces aportan una caricia vibrante, mientras el troceado de apio, despierta los sentidos con su frescor, el punto de acidez y dulzura lo aporta una reducción de salsa Ponzu asiática. Como broche final, viajamos al Sol Naciente con el ahumado especial de Katsuobushi, que eleva el aroma y sella la fusión perfecta entre tradición e innovación.