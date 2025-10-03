Los médicos alaveses se suman a la huelga para exigir un estatuto propio

Más de un centenar de médicos se han concentrado este viernes frente al HUA Txagorritxu y en el ambulatorio de Olaguíbel en apoyo a la ... huelga sanitaria que se celebra en toda España para lograr un Estatuto Marco propio. Entre las principales reivindicaciones están que las guardias no superen las 17 horas ininterrumpidas, la eliminación progresiva de la jornada complementaria obligatoria y que las horas de trabajo semanales no excedan las 35.

A estas peticiones se suma el reconocimiento «de la pensosidad, riesgo para la salud y dificultad de conciliación del personal facultativo que trabaja a turnos» y la consideración del riesgo de la profesión «a efectos de su inclusión en un régimen especial de la Seguridad Social». Los facultativos reclaman además que la OPEs se realicen con carácter general mediante concurso de méritos y modificaciones relativas a la jubilación. Sobre los MIR reclaman que «no sean usados como mano de obra barata» y que no se les obligue a realizar hasta siete guardias al mes.

Ampliar Concentración frente a Olaguíbel. Rafa Gutiérrez.

Nestor Morchón, médico de urgencias y delegado del Sindicato Médico de Euskadi, ha denunciado en la concentración de Vitoria que «a pesar de que el sistema sanitario se sustenta fundamentalmente en nuestra labor asistencial, la representación que el personal médico y facultativo tenemos en la mesa de negociación con el Ministerio de Sanidad es prácticamente nula». Por ello piden una mesa propia «sin interferencias de otras categorías».

«No queremos estar por encima de nadie, pero nuestras condiciones no son las mismas que las del resto de personal que trabaja para el Sistema Nacional de Salud», ha trasladado Morchón incidiendo en la idea de un ámbito propio de negociación.

Los sindicatos convocantes han celebarado el amplio seguimiento que está teniendo la huelga en Euskadi, pero al mismo tiempo han denunciado los servicios mínimos «abusivos» que se han decretado. En Vitoria también han censurado que en algunos ambulatorios se está obligando a retirar carteles que hacen un llamamiento a la huelga.