Concentración de médicos este viernes en el HUA Txagorritxu. Rafa Gutiérrez.

Los médicos alaveses se suman a la huelga para exigir un estatuto propio

Los facultativos se han concentrado este viernes en el HUA Txagorritxu y en el ambulatorio de Olaguíbel para exigir entre otras cuestiones que las guardias no superen las 17 horas ininterrumpidas

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:30

Más de un centenar de médicos se han concentrado este viernes frente al HUA Txagorritxu y en el ambulatorio de Olaguíbel en apoyo a la ... huelga sanitaria que se celebra en toda España para lograr un Estatuto Marco propio. Entre las principales reivindicaciones están que las guardias no superen las 17 horas ininterrumpidas, la eliminación progresiva de la jornada complementaria obligatoria y que las horas de trabajo semanales no excedan las 35.

