El 30% de los mayores que pide ir a pisos comunitarios en Vitoria no tiene más apoyos 215 personas han solicitado plaza en estas viviendas municipales de las que 65 están en lista de espera sin otra prestación económica

Rosa Cancho Martes, 21 de octubre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Vitoria avanza en su plan para convertir en viviendas comunitarias lo que antes eran plazas de residencia y este al mismo tiempo empieza a ser un servicio con cada vez mayor demanda. Un total de 215 personas a las que se les ha reconocido grado 1 de dependencia aguardan a tener un hueco en estos espacios repartidos ahora entre Aurora, Los Molinos, San Prudencio y pronto Salburua. Pero la necesidad no es igual para todos, según explicó ayer el concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero.

De todos ellos, 68 han pedido aplazamiento voluntario y otros 121 reciben una ayuda por tener que haber recurrido a una de estas viviendas pero en la red privada mientras esperan plaza en la pública. Así, son 65 las personas, en su mayoría vitorianos de avanzada edad que viven solos o carecen de red familiar, los que aguardan a poder compartir uno de estos nuevos recursos con sus iguales.

Royero respondía a pregunras de EH Bildu yElkarrekin acerca del futuro de la antigua residencia San Prudencio ya que en breve cerrará su cuarta planta mientras se decide qué hacer con ese piso y el quito. En las otras tres plantas tiene 5 viviendas comunitarias con 78 plazas y una unidad de media estancia con 17 camas para urgencias o necesidades temporales.

Está previsto trasladar al personal que se encarga de los cuidados en esa cuarta planta al futuro centro de día LAR de Zaramaga cuando abra sus puertas en febrero de 2026.