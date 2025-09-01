El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Borja González, exconcursante de Supervivientes, en la alfombra Naranja.

Borja González, exconcursante de Supervivientes, en la alfombra Naranja. Igor Martín

Marta Peñate pide un 'tour' por Vitoria, Sandra Barneda y su amor por los pintxos... Las anécdotas de Supervivientes en el FesTVal

Rostros conocidos de Telecinco se han paseado por la alfombra naranja de la capital alavesa para presentar la edición 'All Stars', que arranca este jueves 4 de septiembre

E. J.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 21:26

Supervivientes vuelve este jueves a la parrilla televisiva y lo hace con el formato 'All Stars', donde leyendas de la 'tele' como Jessica Bueno, Gloria ... Camila, Fani Carbajo, Rubén Torres, Tony Spina o Noel Bayarri apuestan por volver a Honduras para enfrentarse a las pruebas más difíciles y hacerse con un importante cheque. Mientras todos ellos han volado este lunes al país de América Central, rostros conocidos de Telecinco han presentado en Vitoria, en el marco del FesTVal, la nueva edición.

