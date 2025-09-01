Marta Peñate pide un 'tour' por Vitoria, Sandra Barneda y su amor por los pintxos... Las anécdotas de Supervivientes en el FesTVal

Supervivientes vuelve este jueves a la parrilla televisiva y lo hace con el formato 'All Stars', donde leyendas de la 'tele' como Jessica Bueno, Gloria ... Camila, Fani Carbajo, Rubén Torres, Tony Spina o Noel Bayarri apuestan por volver a Honduras para enfrentarse a las pruebas más difíciles y hacerse con un importante cheque. Mientras todos ellos han volado este lunes al país de América Central, rostros conocidos de Telecinco han presentado en Vitoria, en el marco del FesTVal, la nueva edición.

Entre ellos ha estado la presentadora Sandra Barneda. La catalana, también conocida por su papel en 'La Isla de las Tentaciones', ha declarado su amor por la comida vasca. «No puedo pisar Vitoria sin ir a por pintxos», ha subrayado. En su primera vez en el certamen catódico, en el que colabora EL CORREO, también se ha quedado maravillada por la acogida de los espectadores, que la ha definido como «una locura, una maravilla».

Barneda se ha acompañado de exconcursantes del programa como Adara, cuyo paso por la capital alavesa ha servido para confirmar que ella también entrará al programa de 'Superviventes All Stars'. «Van a pasar cositas importantes», aventuró la 'influencer' a este periódico minutos antes en la alfombra naranja, donde también aseguró estar preparada para una posible vuelta al concurso que finalmente se dará.

El consejo de Borja González

Por su parte, la colaboradora de Mediaset Marta Peñate (y pareja de Tony Spina, que concursará en Supervivientes 'All Stars') ha repetido su paso en la cita por segundo año consecutivo y no ha dudado en pedir a la compañía regresar en 2026 como oportunidad para hacer un 'tour' privado y conocer, al fin, la ciudad. «Estoy aficionándome al FesTVal. Yo espero al año que viene que me enchufen con 'La Isla de las Tentaciones'. Pero, ¿te puedes creer que no conozco la ciudad? Del hotel a aquí. ¡Voy a pedir un tour!», ha señalado.

El recién ganador de Superviventes, Borja González, ha lanzado un consejo a los concursantes de cara a la complicada aventura que les espera, ya que el formato se graba esta vez en una época del año en la que habrá condiciones climatológicas muy duras. «Que sean ellos mismos y no hagan ningún papel, y que no se empeñen en comer un trocito más o un trocito menos. Y que no haya rencillas, aunque este año va a estar difícil...», ha deslizado.