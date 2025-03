«El feminismo te permite elegir y enseña a decir 'no'»

Como actriz considero que el feminismo es esencial para aquellas que estamos empezando o que llevamos unos años en la industria. Nos ayuda a no ... olvidarnos de nuestros principios cuando llega ese proyecto tan «soñado». Nos han enseñado que tenemos que decir que sí pese a todo, ya que es la gran oportunidad de nuestras vidas.

Pero en el caso de las escenas íntimas, por ejemplo, ¿acaso a alguien se le ha pasado por la cabeza qué pensará o sentirá la actriz con el planteamiento de esa escena o la exposición que eso supone? Gracias al feminismo empiezan a existir las coordinadoras de intimidad pero muchas veces la decisión de contratar a esta figura recae en las actrices.

¿Causaré algún problema si pido este apoyo? ¿Hasta qué punto puedo negociar? ¿Por qué en el momento en el que hay una escena íntima no se contrata inmediatamente este servicio? Hasta que esto y otras cuestiones no se normalicen, el feminismo es a lo que tenemos que aferrarnos. El feminismo te permite elegir, valorarte y te recuerda que siempre estás tú antes que cualquier sueño. Te enseña a decir que no, que siempre será más importante que decir que sí.