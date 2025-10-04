El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La marcha nocturba de Vital Eguna recorrió el Jardín Botánico de Olárizu. E. C.

La marcha nocturna de Vital Eguna camina por la Esclerosis Lateral Amiotrófica

600 personas participaron en un recorrido en la noche del viernes por el Jardín Botánico de Olárizu en la séptima edición de esta iniciativa solidaria, que recaudó 3.000 euros

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Sábado, 4 de octubre 2025, 10:47

Comenta

La marcha nocturna organizada con motivo de Vital Eguna se ha convertido en una suerte de calentamiento previo a un sábado que se anticipa plagado de actividades culturales y de ocio. La caminata es, además, una iniciativa solidaria que ayer, viernes, reunió a 600 personas en su séptima edición.

Se cubrieron así todas las plazas disponibles para un acto que recaudó fondos -a razón de 5 euros por participante- que se destinarán a ADELA Araba, la Asociación alavesa de familiares y personas con esclerosis lateral amiotrófica. El recorrido, de poco más de ocho kilómetros, se llevó a cabo por el Jardín Botánico de Olárizu, en Vitoria.

Jon Urresti, con integrantes de ADELA Araba. Los participantes esperan la salida de la marcha, que cubrió un recorrido de unos ocho kilómetros. E. C.
Jon Urresti, con integrantes de ADELA Araba. Los participantes esperan la salida de la marcha, que cubrió un recorrido de unos ocho kilómetros.
Imagen secundaria 1 - Jon Urresti, con integrantes de ADELA Araba. Los participantes esperan la salida de la marcha, que cubrió un recorrido de unos ocho kilómetros.
Imagen secundaria 2 - Jon Urresti, con integrantes de ADELA Araba. Los participantes esperan la salida de la marcha, que cubrió un recorrido de unos ocho kilómetros.

En tan solo tres días se cubrieron todas las plazas disponibles para tomar parte en esta cita. Jon Urresti, presidente de Vital Fundazioa, hará entrega de un cheque por valor de 3.000 euros a Sara Calvo, vicepresidenta de ADELA Araba. Lo recaudado se destinará a profundizar en la labor que realiza esta asociación.

