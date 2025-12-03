Malestar en el Casco Viejo de Vitoria por reducir a la mitad los portales a los que se llevará la fibra óptica

Nuevo capítulo en las tentativas para que los vecinos del Casco Viejo de Vitoria puedan conectarse a la fibra óptica después de que tras ... el fin del ADSL hace dos años hasta 300 viviendas y negocios se quedaran sin poder acceder a una conexión rápida e internet en las mismas condiciones que el resto de la ciudad.

Pues bien, el nuevo contrato que el Ayuntamiento acaba de sacar a licitación por 144.487,30 euros (el plazo para presentar ofertas acaba el 30 de diciembre) no ha gustado demasiado a los residentes del barrio medieval porque, entre las condiciones de trabajo que se ofrecen a las empresas, ahora se llegará a la mitad de las comunidades de las que en un concurso anterior se pretendía instalar las acometidas necesarias.

Esa es la fórmula que el Consistorio ha encontrado para hacer «más atractivo» este servicio, después de que en julio quedara desierto un contrato con un importe algo superior, de 150.000 euros. El caso es que esta nueva opción no acaba de encajar a los afectados porque consideran que «no cubre el objetivo de la fibra óptica». Y tampoco convence a Elkarrekin Podemos, que este miércoles, tras preguntar en una comisión municipal por este asunto, se ha mostrado preocupado porque «esto, en el mejor de los casos, se va a quedar a medias y si se va parcheando poco a poco, para cuando el Casco Medieval tenga internet, la tecnología habrá cambiado tanto que tendremos que hacer otras acometidas», ha criticado.

La concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal –de cuyo departamento dependen estas obras– ha defendido que «teníamos dos formas» de proceder. «Si tienes dinero, aumentas la partida y, si no, reduces los trabajos que vas a realizar por el mismo precio. Esto es así de claro», ha subrayado.

Por comparar, el primer plan contemplaba llevar la fibra a la puerta de 30 portales de 14 calles mientras que el que está ahora en licitación (está por ver si consigue ponerse en marcha) comprende cinco calles, algunas nuevas como Santa María, y catorce portales. No están 21 números de los del primer contrato.

Para Artolazabal, que ya anunció en octubre que se iban a agrupar las zonas de actuación «para reducir costes de repavimentación y desplazamientos», esta decisión «facilita dar servicio a más portales y vecindario en cada punto, aunque algunas ubicaciones previstas en el pliego original no se aborden en esta primera fase».

Ámbito de actuación «Intentaremos seguir realizando estas adjudicaciones en futuros presupuestos», ha afirmado Artolazabal

Colaboración

Si hay ofertas, las acometidas se realizarán en San Vicente de Paúl (19,21 y 23), Fray Zacarías Martínez, Herrería, 13; Pedro Egaña, 2 y 4 y Santa María (6,8, 10, 13, 15, 17 y 19). «Teníamos que reordenar nuestra planificación y no queríamos que el concurso volviera a quedar desierto porque hay gente que está esperando de una forma urgente este servicio, tanto para una cuestión privada como para comercios y hostelería», ha afirmado la edil. Al mismo tiempo, ha insistido en que éste supone un «primer paso para dar una solución» y «eso no significa que estemos dejando a la gente tirada», por lo que se ha puesto como reto «intentar seguir realizando estas adjudicaciones en futuros acuerdos presupuestarios en los que aparezcan estas partidas».

Con todo, la asociación de vecinos del Casco (Gasteiz Txiki) cree que la solución más viable sería «negociar de forma directa con empresas del ramo». Pone como ejemplo el caso de San Sebastián y pide al Gobierno local que lo revise ya que «existe la posibilidad de que el nuevo concurso quede desierto y no sabemos qué pasará entonces».

El principal problema es que no parece que entre el Ayuntamiento y Telefónica haya buena sintonía. Artolazabal ha aprovechado este miércoles para criticar de nuevo la falta de colaboración de esta firma porque «no se nos proporciona con suficiente veracidad» la información sobre sus puntos de acometida en el subsuelo del Casco.