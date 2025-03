«Que las mujeres ejerzan el liderazgo»

Comenta Compartir

Porque ya no nos callamos. Porque el negacionismo de la ultraderecha mata. Porque el incremento de las cifras de asesinadas y de violencia sexual son ... insoportables. Porque el desprecio al género femenino crece, aunque algunos lo banalicen. Porque las mujeres y niñas constituyen la mitad de la población y merecen que sus derechos y libertades seran respetados. Porque la igualdad no solo es un derecho fundamental, sino que nos permite avanzar hacia un mundo más justo y pacífico. Porque tenemos más dificultades para acceder al mercado laboral y para, una vez logrado un empleo, promocionarnos. Por la brecha salarial. Porque el peso de los cuidados recae de manera desproporcionada sobre nosotras. Porque queremos tener una vida autónoma. Porque tenemos derecho a tener una vida plena, a hacer política y a divertirnos como queramos. Por todo ello, el feminismo es la única opción en este 8 de Marzo. No solo hoy. Ahora más que nunca, debemos recordar las infinitas razones que nos llevan a enarbolar este discurso todos los días y sin descanso. Porque los derechos se ganan tras décadas de lucha, pero se pueden perder en un minuto. Por ello, aunque seamos valientes, sabemos que tenemos mucho trabajo por delante. Confiando en que el feminismo es justicia, seguiremos apostando por una Vitoria-Gasteiz en la que las mujeres sean respetadas y ejerzan su capacidad de liderazgo en todos los ámbitos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión