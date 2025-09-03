Maderas de Llodio plantea el despido de 151 trabajadores

El sector industrial de Aiaraldea se enfrenta a un nuevo mazazo en forma de despidos. En esta ocasión se trata de la empresa Maderas de ... Llodio la que pretende iniciar un proceso para ejecutar el despido colectivo de 151 trabajadores de la fábrica, según ha informado el sindicato LAB. La central ha expresado que se trata de «un hecho de extrema gravedad», además de manifestar su «profunda preocupación y rechazo» a esta medida tomada por la dirección de la firma.

Por su parte, el comité de trabajadores ha querido dejar claro que «no aceptará ningún tipo de despido» en Maderas de Llodio y que se va a oponer a cualquier tipo de medida que vaya en esta línea. En este sentido, LAB ha exigido «la retirada inmediata del procedimiento de despido colectivo» y ha reclamado «la reanudación urgente de las negociaciones del convenio, en las que debe centrarse el futuro laboral de la plantilla».

En un comunicado, LAB ha detallado que este pasado lunes la empresa trasladó a la plantilla su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo, «una medida drástica y unilateral que rompe con la dinámica de diálogo que hasta entonces se venía manteniendo». Y es que, según han explicado, a finales del mes de julio dirección y comité de empresa estaban «en pleno proceso de negociación del convenio y avanzando en diferentes puntos del mismo».

La central recrimina la forma en la que la empresa ha comunicado su decisión al comité de trabajadores, «indicando someramente su intención de tomar otras medidas que pudieran generar inestabilidad en la plantilla de la empresa, sin ningún tipo de especificación».

El sindicato ha calificado la forma en la que se ha comunicado esta decisión como «completamente inaceptable, sin convocatoria previa de reunión y trasladando la comunicación sin ningún tipo de información acerca de la misma, lo que vulnera el respeto y la mínima formalidad que debe regir las relaciones laborales, sobre todo, teniendo en cuenta la importancia que se le debe dar por la gravedad que conllevan».

Por último, ha manifestado su «firme compromiso en la defensa de todos los puestos de trabajo y de los derechos de la plantilla» y ha anunciado que, en los próximos días se convocará una asamblea de trabajadores, para poder articular la respuesta a esta medida y mantener a los trabajadores informados.