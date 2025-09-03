El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Maderas de Llodio. Sandra Espinosa

Maderas de Llodio plantea el despido de 151 trabajadores

El sindicato LAB califica de «extrema gravedad» esta supresión colectiva de puestos laborales y exige «la retirada del procedimiento»

B. Mallo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:12

El sector industrial de Aiaraldea se enfrenta a un nuevo mazazo en forma de despidos. En esta ocasión se trata de la empresa Maderas de ... Llodio la que pretende iniciar un proceso para ejecutar el despido colectivo de 151 trabajadores de la fábrica, según ha informado el sindicato LAB. La central ha expresado que se trata de «un hecho de extrema gravedad», además de manifestar su «profunda preocupación y rechazo» a esta medida tomada por la dirección de la firma.

