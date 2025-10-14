Lonjas desde 75 euros para reactivar Salburua, Zabalgana y Casco Viejo

El Ayuntamiento de Vitoria tiene una serie de locales comerciales de su propiedad en la ciudad, sobre todo en los barrios nuevos, que gestiona Ensanche ... 21. La sociedad urbanística ha seleccionado los mejores y los que más posibilidades tienen de albergar un negocio que dinamice determinadas calles y plazas y los ofrece en régimen de alquiler (muy ventajoso) con opción de compra. A principios de año lanzó una convocatoria para la «reactivación económica y comercial» de Salburua, Zabalgana y el Casco Viejo.

Mostraba a los emprendedores interesados una lista de 41 lonjas de entre 564 y 65 metros cuadrados en los distritos de la periferia y otras 14 en el barrio medieval, la mayor de ellas de casi 245 metros cuadrados. De momento ha logrado que pronto luzcan escaparates y letreros luminosos nueve de estos espacios y da de plazo hasta marzo de 2026 para que nuevos interesados hojeen la oferta.

55 Locales Son las lonjas que ofreció de una tacada en febrero Ensanche 21 para atraer nuevos proyectos a los tres barrios. Para marzo ya había adjudicado un total de nueve locales.

Los listados de Ensanche 21 incluyen información sobre los metros de cada local y el valor de tasación. Este es muy importante a la hora de que los aspirantes hagan cálculos sobre la renta que les cobrará cada mes el Ayuntamiento mientras hagan uso de esta propiedad. Es muy poco, un 3% de ese valor el primer año. Esto es entre 75 euros al mes los más pequeños y apenas 620 los de dos plantas. Irá subiendo progresivamente medio punto hasta el quinto (un 5%) y a partir de ahí cada ejercicio se incrementará lo mismo que el IPC o la inflación.

El contrato tiene una duración de 7 años prorrogables por periodos de un año hasta tres. Pero es que además, los emprendedores pueden comprar el local y del precio de venta final se descontará buena parte de ese alquiler, a modo de adelanto sin intereses.

Y hay otra ventaja que ofrece Ensanche 21 y es que da la opción a que si es necesario hacer un obra cara para acondicionar el local, mientras duren los trabajos y durante un máximo de dos años, el emprendedor no tenga que pagar el alquiler. Es decir, se establece un periodo de carencia. Así, podrán hacer frente a una reforma sin tener que pensar en hipotecas o más créditos.

En el caso de tener que hacer obras, no deberán pagar nada durante un máximo de 2 años

Como explica la propia Ensanche 21 en su web, «se trata de locales destinados a personas emprendedoras que quieran poner en marcha nuevas actividades comerciales y de servicios, con un sistema de acceso que permite disminuir el riesgo económico y garantizando en mayor medida la viabilidad del negocio, en los inicios del proyecto empresarial».

Así, la iniciativa poco a poco gana adeptos y pronto se abrirán oficinas y negocios a pie de calle en Correría, Nueva Fuera, Jerónimo Roure, Iruña Veleia, Naciones Unidas, Portal de Zuazo o Plaza Porticada. Y quedan aún espacios libres en las mismas calles y en el caso del Casco Viejo también en el Cantón de San Francisco Javier, Cuchillería, Nueva Dentro, Pintorería y Zapatería. Eso sí los dos de mayor tamaño están ya pillados.

En Zabalgana, la lista de calles con esta oportunidad además de las anteriores incluye Bulevar de Mariturri, Clara Campoamor y Reina Sofía. Y Salburua cuenta con locales municipales deseando encontrar uso en Paseo de Estrasburgo, Gabriela Mistral, Toni Morrison y Antonio Amat.

Debe ser un proyecto innovador y que su titular o no tenga local o se le haya quedado pequeño

En todos los casos estos inmuebles están en los bajos de nuevas edificaciones algo que difícilmente va a pasar en otros barrios como Goikolarra o la zona nueva de Olárizu. Allí apenas hay huecos para proyectos comerciales ya que la cota cero suele estar destinada a cuartos de bicicletas y salas de reuniones para los propios vecinos.

Ensanche 21 no admite cualquier proyecto. Algunos de los requisitos que pide es que el demandante tenga una empresa «dinámica» y prioriza que base su «estrategia de negocio en el desarrollo de productos, procesos o servicios innovadores». El emprendedor debe carecer de locales propios donde ejercer la actividad o que el que tenga sea «insuficiente o inadecuado» para su expansión y lo que sea que haga no debe presentar ningún tipo de «peligro medioambiental ni de carácter social».

«No podrán acceder al programa de alquiler aquellas actividades empresariales que perjudiquen el normal desarrollo de la vida comercial del barrio», concluye el pliego de condiciones de la agencia urbanística.

Los técnicos puntúan las ofertas a fin de premiar cuestiones como que el demandante procesa de un semillero de empresas, que sean negocios de nueva creación o que favorezcan el autoempleo femenino o juvenil

Una vez que se selle el contrato, el arrendatario no podrá cambiar el destino de local. Y si por algún motivo la actividad está cerrada durante tres meses seguidos por causas imputables al inquilino, el Ayuntamiento entenderá que se incumple el contrato y puede iniciar trámites para recuperar la lonja de su propiedad.