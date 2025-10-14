El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Locales comerciales vacíos propiedad del ayuntamiento en la calle Antonio Amat de Salburua. Jesús Andrade
Nuevo plan en Vitoria

Lonjas desde 75 euros para reactivar Salburua, Zabalgana y Casco Viejo

Los emprendedores interesados podrán comprarlas y descontarse la renta. Según el tamaño pagarán entre 75 y 620 euros al mes

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Martes, 14 de octubre 2025, 00:23

Comenta

El Ayuntamiento de Vitoria tiene una serie de locales comerciales de su propiedad en la ciudad, sobre todo en los barrios nuevos, que gestiona Ensanche ... 21. La sociedad urbanística ha seleccionado los mejores y los que más posibilidades tienen de albergar un negocio que dinamice determinadas calles y plazas y los ofrece en régimen de alquiler (muy ventajoso) con opción de compra. A principios de año lanzó una convocatoria para la «reactivación económica y comercial» de Salburua, Zabalgana y el Casco Viejo.

