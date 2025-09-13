61 locales vacíos de Vitoria se reactivan con las ayudas para el alquiler a nuevos negocios

El programa municipal de ayudas al alquiler para reactivar locales vacíos da nuevos frutos. 61 negocios han reabierto sus puertas en distintas zonas de la ... capital alavesa. Ese es el número de beneficiarios que ha recabado la segunda convocatoria de estas subvenciones, que costean el 50% de los gastos de la renta durante el primer año a quienes abran un establecimiento a pie de calle; con un límite de 500 euros al mes.

La cifra de beneficiarios se ha multiplicado por tres respecto a la primera convocatoria, que se centró exclusivamente en el Casco Viejo y el Ensanche y favoreció a 23 emprendedores. En esta nueva ocasión, las aperturas se reparten con 16 en la 'almendra' medieval, 36 en los barrios consolidados y 9 en los nuevos distritos. Las ayudas han ido a parar a 51 negocios de nueva creación, otros cinco que han bajado su actividad a pie de calle y cinco más que han abierto su local diversificando su actividad. Del total de beneficiarios, 16 son comercios, 17 pertenecen a la hostelería y 28 al sector servicios.

«En esta segunda convocatoria prácticamente hemos triplicado el número de ayudas concedidas hasta alcanzar las 61 con una subvención total de casi 242.000 euros», destacó ayer la alcaldesa, Maider Etxebarria. En total, 84 lonjas vacías han vuelto a albergar actividad económica desde que el Consistorio lanzó esta nueva línea de subvenciones, una iniciativa que surge del acuerdo presupuestario entre el equipo de gobierno PSE-PNV y EH Bildu.

Saldo «positivo»

Por otro lado, la ciudad arrojó el pasado ejercicio un «saldo de negocios abiertos positivo» con 106 locales activos más que en el curso anterior. Un incremento interanual que se traduce en 11.509 establecimientos que ejercen su actividad empresarial o profesional a pie de calle, destacó la regidora, que calificó estas cifras como «una magnífica noticia».

Los barrios que presentaron un mejor balance fueron el Ensanche, con 22 negocios más funcionando; Zabalgana crece con 19; San Martín con 14; Casco Medieval, 11; Arriaga-Lakua, 11; Salburua, 10 y San Cristóbal, 8. Por ramas de actividad, el comercio minorista copa el 21% de las 11.509 iniciativas; el 20% corresponde a otros servicios y el 18% a empresas, banca y seguros.

Aparte, el cheque autónomos, otra de las líneas de ayudas a emprendedores, ha beneficiado a cerca de 200 personas. La tercera convocatoria de este programa, dotada con 100.000 euros, ha abierto ya el plazo de solicitudes y podrá solicitarse hasta el 12 de diciembre.