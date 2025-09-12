Leza se prepara para celebrar el vino de Rioja Alavesa a pesar de un año «complicado»

La Fiesta de la Vendimia ya está aquí. En su trigésima edición, Leza ultima los preparativos para el aluvión de personas que se acercarán el ... domingo -«con sol», ha apuntado Ignacio Gallo, su alcalde- hasta este pequeño municipio para celebrar los vinos de Rioja Alavesa.

Las instituciones han presentado este viernes el plan de festejos. Habrá 16 puestos para degustar los vinos alaveses de cada municipio -también de las cuatro juntas administrativas-, una cata comentada por Mikel Garaizabal, la Tarta de la Vendimia, comida popular organizada por Boilur y, como siempre, el tradicional Pisado de la Uva. Todo regado con vino de la comarca y el pregón de un riojanoalavés de pro como el exfutbolista y capitán del Athletic Óscar de Marcos.

La fiesta condicionará, una vez más, el tráfico por la comarca. El tránsito de vehículos por Leza estará cortado durante toda la mañana, aunque habrá autobuses para ir a este municipio desde Vitoria, Bilbao y San Sebastián. También ser organizarán lanzaderas desde otros municipios de Rioja Alavesa. Quienes se acerquen con su propio coche contará con diversas zonas para aparcar ubicadas en los aledaños de la principal carretera de la comarca, la A-124.

La fiesta llega en un año que David Fernández, director de Agricultura de la Diputación, ha tildado de «complicado». El mildiu, el pedrisco y el calor han generado una de las campañas más complejas y cortas de los últimos años, aunque Fernández ha contrapuesto a estas adversidades que «2025 se va a recordar como uno de los años que más esfuerzo y dedicación han requerido por parte de tantas y tantos viticultores en la comarca».

El director de Agricultura ha pedido que ese esfuerzo del sector vinícola sea compensado por la ciudadanía del territorio. «Ahora toca a los alaveses y a las alavesas colaborar con el sector y apostar por este producto local, consumir producto local y recompensar de esa manera o reconocer de esa manera el trabajo tan importante que se ha hecho este año».

En una línea similar se ha pronunciado el alcalde de Leza, Ignacio Gallo, que ha apuntado que «nos estamos encontrando con que vamos a ciertos sitios de nuestro territorio, de Bizkaia y de Gipuzkoa, y estamos viendo que se bebe vino de otros sitios». «Es un vino que es muy bueno, del que no tenemos que enseñar nada, y es un vino que es nuestro. Por favor, que se beba vino de Rioja Alavesa. Hay que ayudar a los pueblos pequeños, a los pequeños bodegueros. Casi todos los habitantes de Leza viven de las viñas y son pequeños agricultores», ha pedido este viernes.

Cosecha en verde

La directora de Calidad y Promoción Alimentaria del Gobierno vasco, Nora Beltrán de Otárola, ha puesto el foco en los nuevos mercados que están intentando abrir para el sector. Tras el viaje institucional del pasado otoño a Japón y el de la semana pasada a México, ahora el Ejecutivo pretende volver a Japón en octubre para seguir promocionando los caldos de la comarca.

En esta vendimia, el Consejo Regulador ha limitado los rendimientos de uva por hectárea a nivel municipal, algo que ha hecho que muchos viticultores estén pidiendo a la DOCa Rioja una revisión de sus cartillas allí donde sus viñedos pueden dar más kilos de uva de lo estipulado. «Sabemos que ha habido un montón de solicitudes», ha concretado Beltrán de Otálora, aunque todavía ni Diputación ni Gobierno manejan cifras exactas.

Sobre la campaña de 2026, la directora de Promoción Alimentaria ha asegurado que están a expensas de lo que dicte el Ministerio en ayudas a la destilación, pero en Lakua se trabaja con la idea de que sí volverá a haber subsidios para la cosecha en verde.