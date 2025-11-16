Leo Harlem dice adiós a los escenarios en Vitoria: 9.000 voces le cantan 'cumpleaños feliz' y cuelgan su camiseta del techo del Buesa Arena

Nuria Nuño Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:57 | Actualizado 14:57h. Comenta Compartir

Leo Harlem anunciaba hace unas semanas en 'El Hormiguero' que se retiraba de los escenarios. Lo hará con un espectáculo de despedida titulado 'Hasta luego, Leo' que protagonizará en Madrid del 17 al 21 de diciembre. «Voy a dedicarme a un solo proyecto el próximo año, grabar los 'Leo Talks'», explicó el cómico. «Llevo unos años muy frenéticos y necesito parar un tiempo», confesó. Entre otras cosas, «voy a retomar las clases de pintura y grabado. No me voy a aburrir», le contó a Pablo Motos. Ese adiós, sin embargo, tuvo anoche un emotivo anticipo en Vitoria. Harlem, que este domingo cumple 63 años, compartió tablas en el Buesa Arena con cinco colegas: un equipo titular formado también por Eva Hache, Ana Morgade, Álex Clavero, David Cepo y Galder Varas. Todos ellos, acompañados por las 9.000 personas que asistieron al renovado 'show' de 'Mentes peligrosas', saltaron a la cancha y ejercieron como maestros de ceremonias de la fiesta-homenaje que le brindaron a su querido compañero de la escuela del humor.

La de este sábado fue la última actuación conjunta que Harlem, que lleva dos décadas subido a los escenarios desternillando al personal, protagonizaba con algunos de los cómicos más populares del momento. Durante más de dos horas, el sexteto de humoristas regaló monólogos individuales salpicados de escenas improvisadas. El coliseo del Baskonia se llenó de risas en una velada que, sin duda, quedará para el recuerdo del leonés, más que acostumbrado a brindar noches de humor, nostalgia, risas y emoción a sus fieles seguidores. El emblemático recinto quedó a los pies de esta leyenda del humor.

Instagram: @mentespeligrosas

Y es que la sorpresa que sus compañeros le prepararon tuvo de todo. Nueve mil gargantas le cantaron el 'cumpleaños feliz'. «Pero que es mañana...», dijo muy sorprendido Harlem. El tributo que le dedicaron contó con la intervención estelar de la fanfarre Biotzatarrak, que tocó dos temas. El Baskonia colgó del techo del pabellón, emulando a los grandes mitos azulgranas, una camiseta gigante con el nombre de Leo Harlem con el '63' en honor al cumpleañero. Todo ello al ritmo de 'Sweet Caroline', la canción de Neil Diamond que se ha convertido en un himno deportivo adoptado por las aficiones deportivas de medio planeta, y que también resuena todos los días de partido en el Buesa Arena. El veterano cómico se lanzó a entonar el tema y recibió los abrazos y felicitaciones del resto de humoristas. Además, hubo tarta y otros cánticos como el 'Quédate' de Quevedo y Bizarrap que le dedicaron sus compañeros y el público -momento karaoke gigante- para intentar convencerle de que no les deje... profesionalmente, claro.